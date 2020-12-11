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中天告別直播 觀眾熱情徹夜不熄

記者黃有容、劉宛琳／台北11日電
中天新聞台12日午夜0時起就要下架。（本報資料照片）
中天新聞台12日午夜0時起就要下架。（本報資料照片）

中天新聞台12日午夜0時起就要下架，向來都是重播時段的11日凌晨，中天新聞台仍LIVE直播、不間斷「告別52台」，凌晨也持續約有9000多人在中天電視YouTube頻道的中天新聞台直播中，陪伴倒數、為中天加油。

在有線電視頻道上暫時退場後，中天新聞台決定轉戰YouTube，目前為止，中天電視YouTube頻道已經有175萬人訂閱，中天新聞台YouTube頻道則有75.5萬人訂閱，昨深夜仍有9000多名觀眾在YouTube觀看中天新聞直播，於該辦公大樓門口的直播，更陸續有觀眾小額「斗內」、以及在聊天室為中天加油。

「中天鐵粉」們凌晨熱情不熄，許多網友在直播聊天室中留言「中天新聞全體員工加油！永遠支持中天」、「中天加油！期待你們轉戰到網路世界後，監督政府的力道能夠更強烈！評論也能更猛烈！」也有海外網友表示「中天是第一個登陸美國洛杉磯的台灣新聞台，也是我在美國等到的第一個台灣新聞頻道，中天陪我在洛杉磯生活了20多年了…謝謝你們」，更有網友為兩位在戶外直播的主播林嘉源、劉盈秀叫外送，送去兩杯熱咖啡。

旺中集團董事長蔡衍明昨在臉書感嘆，「我的心情很沉重」，「明天很可能就是中天新聞台的最後一天了，尤其在國際人權日的今天，內心更是惆悵。」他衷心期盼司法是公平正義的最後一道防線。

蔡衍明說，「今夜雖然是落著小雨的暗暝（夜晚），但中天的光不會滅。」「國際人權日，台灣加油！中華民國加油！」

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