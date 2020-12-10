黑白集／執政黨爽喝紅酒 卻逼百姓吞萊豬

為了表態力挺澳洲，立法院長游錫堃在臉書宣布立法院將添購200多瓶澳洲紅酒，作為近期接待禮賓用酒。(本報資料照片)

民進黨 最近掀起「紅酒熱」。為聲援遭大陸課徵反傾銷稅的澳洲 紅酒，立法院長游錫堃宣布買進200瓶作為接待禮賓之用；民進黨立委邱議瑩等人也聯手發起「買澳洲葡萄酒，抵抗專制」運動。駐美代表蕭美琴則早一步，說「該囤幾瓶澳洲葡萄酒了」。

民主國家互相聲援是應該的，但澳洲被「修理」的項目很多，民進黨專挑葡萄酒入手，會不會太順手了點？此刻，全台民眾正被蔡政府逼著要吃萊豬，民進黨立委從頭到尾沒說過一句反對的話。另一方面，他們對於買進澳洲紅酒卻一派熱中和欣然，彷彿澳洲酒廠才是他們的子民。偌大的反差，民進黨卻不以為忤，真奇怪。

試想，你們執政的人在那裡大口喝澳洲紅酒，我們小老百姓卻在這裡被掐著脖子吞萊豬，這是正常民主國家的統治和被統治關係嗎？同樣是為了外交，官員高談闊論的是高級澳洲紅酒，而平民百姓要被迫吃的卻是安全堪虞的美國萊豬。如此重官輕民、重外輕內的外交，台灣 人民吞得下去嗎？

蔡政府施政不符比例原則，由此一目了然。喝紅酒討好澳洲，進萊豬討好美國；至於人民，卻被放在什麼位置？最諷刺的是，綠委宣稱買紅酒是為了「抵抗中共專制」；但別忘了，台灣民眾反萊豬，不就是為了抵抗蔡政府的專制？