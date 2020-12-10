我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

黑白集／執政黨爽喝紅酒 卻逼百姓吞萊豬

黑白集
為了表態力挺澳洲，立法院長游錫堃在臉書宣布立法院將添購200多瓶澳洲紅酒，作為近期接待禮賓用酒。(本報資料照片)
為了表態力挺澳洲，立法院長游錫堃在臉書宣布立法院將添購200多瓶澳洲紅酒，作為近期接待禮賓用酒。(本報資料照片)

民進黨最近掀起「紅酒熱」。為聲援遭大陸課徵反傾銷稅的澳洲紅酒，立法院長游錫堃宣布買進200瓶作為接待禮賓之用；民進黨立委邱議瑩等人也聯手發起「買澳洲葡萄酒，抵抗專制」運動。駐美代表蕭美琴則早一步，說「該囤幾瓶澳洲葡萄酒了」。

民主國家互相聲援是應該的，但澳洲被「修理」的項目很多，民進黨專挑葡萄酒入手，會不會太順手了點？此刻，全台民眾正被蔡政府逼著要吃萊豬，民進黨立委從頭到尾沒說過一句反對的話。另一方面，他們對於買進澳洲紅酒卻一派熱中和欣然，彷彿澳洲酒廠才是他們的子民。偌大的反差，民進黨卻不以為忤，真奇怪。

試想，你們執政的人在那裡大口喝澳洲紅酒，我們小老百姓卻在這裡被掐著脖子吞萊豬，這是正常民主國家的統治和被統治關係嗎？同樣是為了外交，官員高談闊論的是高級澳洲紅酒，而平民百姓要被迫吃的卻是安全堪虞的美國萊豬。如此重官輕民、重外輕內的外交，台灣人民吞得下去嗎？

蔡政府施政不符比例原則，由此一目了然。喝紅酒討好澳洲，進萊豬討好美國；至於人民，卻被放在什麼位置？最諷刺的是，綠委宣稱買紅酒是為了「抵抗中共專制」；但別忘了，台灣民眾反萊豬，不就是為了抵抗蔡政府的專制？

澳洲 民進黨 台灣

上一則

視訊演說 蔡英文線上同框波洛西

下一則

威脅11名女童、少女自拍下體裸體視訊 惡男涉79罪遭訴

延伸閱讀

新聞評論／蔡政府一言堂化 法院變民進黨開的

新聞評論／蔡政府一言堂化 法院變民進黨開的
關係惡化！中再封殺澳洲牛肉 「徹底放棄澳煤炭」

關係惡化！中再封殺澳洲牛肉 「徹底放棄澳煤炭」
澳洲立法交付國會審議：臉書、Google須為新聞內容付費

澳洲立法交付國會審議：臉書、Google須為新聞內容付費
對中國更強硬 澳洲新法可廢除一帶一路協議

對中國更強硬 澳洲新法可廢除一帶一路協議

熱門新聞

陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

2020-12-05 02:30
圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）

疫情耽擱…海外台人憂2年未入境遭除籍

2020-12-06 20:24
作家劉墉在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤。(中新社)】

名牌球鞋沒止滑 作家劉墉自爆「差一點死掉」

2020-12-02 22:48
網路流傳3張男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經事實查核中心查證，其中2張照片是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

網路流傳國父年輕照 台灣查核中心:與孫中山無關

2020-12-04 17:34
北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經3歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家記，小紅終於在深坑被尋獲。(台北市立動物園提供)

流浪3個月...台北動物園食蟻獸尋回 員工哭了

2020-12-06 17:46
高醫天使守護室內有嬰兒床、搖籃、布偶，牆面有繽紛彩繪，氣氛溫馨。（記者王慧瑛／攝影）

奇蹟！臨終前媽媽抱抱 命危男嬰死裡逃生

2020-11-29 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗