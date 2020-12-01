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逢綠就轉彎？李遠哲背書萊豬：在標準內 影響健康不大

台灣新聞組／台北1日電
中研院前院長李遠哲11月30日到立法院出席氣候變遷危機記者會，被媒體詢問萊豬議題。（記者季相儒／攝影）
中研院前院長李遠哲11月30日到立法院出席氣候變遷危機記者會，被媒體詢問萊豬議題。（記者季相儒／攝影）

政府開放含萊克多巴胺的美豬牛進口，引發各界疑慮。行政院日前確定明年元旦起，所有含豬肉產品都要標明產地，農委會主委陳吉仲昨天於立法院經濟委員會表示，今天將貼出首張「台灣豬」標示，預估今年底申請該標示的件數可達1萬5000件。

來源：聯合影音網

陳吉仲指出，目前台灣進口豬肉的來源國中，僅美國豬肉可能含萊克多巴胺，因此民眾憑產地就可以分辨有萊無萊。

另外，中央研究院前院長李遠哲昨天出席立法院一場有關氣候變遷記者會，被問到萊豬議題，他表示「在標準以下吃了，對健康影響不大」，它有一定的標準，超過標準是不好的，「說有萊克多巴胺的豬一定不好，這是不一定的。」媒體追問，政府上周公布五項管制措施，是否能降低民眾的疑慮？李說，政府努力做到這樣，算是不錯了。

對於李遠哲的說法，國民黨立院黨團首席副書記長鄭麗文表示，李遠哲的說法只是把蔡政府的政策覆述一遍，「這些年來他已把作為科學家的信用都毀掉了，高度政治化早就遠超越於他的科學良心。」

「李遠哲的標準根本就是碰到綠色就會自動轉彎。」前立委孫大千也酸李，難道對一位科學家來說，只要是吃不死人就沒關係嗎？連雲林縣政府都決定要採用區塊鏈建立食安溯源機制，民進黨政府為什麼還要採用傳統老掉牙的方式來虛應故事，「如果李遠哲今天面對的是國民黨政府，發言的內容還會是這樣嗎？」

防血腥杯葛再現 綠輪班守議場

為擋萊豬，國民黨立委上周五夾帶豬內臟突襲議場，展開「最血腥的杯葛」。立法院今天繼續邀請行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，為求議事順利進行，民進黨團昨天再度輪班守在議場門口，防阻國民黨團杯葛。

針對上周五的議事爭議，立法院司法及法制委員會昨天邀立院秘書長林志嘉就「國會議事中立及院區管理缺失」專題報告並備詢。林志嘉表示，若議場必須更換地毯，將向國民黨團索賠100多萬元(台幣，以下同)，加上先前破壞議場未繳的41萬元也要催繳。

立法院1日繼續邀請行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，為求議事順利，民進黨立委前一日再...
立法院1日繼續邀請行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，為求議事順利，民進黨立委前一日再度輪班守在議場門口，防阻國民黨團杯葛。（記者林伯東／攝影）

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