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新聞評論／新聞自由 NCC說了算？

記者 黃有容
中天新聞台換照遭否決，多位傳播學者批評此舉愚蠢、顯示執政黨濫權。(記者曾原信／攝影)
中天新聞台換照遭否決，多位傳播學者批評此舉愚蠢、顯示執政黨濫權。(記者曾原信／攝影)

中天新聞台遭不予換照，NCC主委陳耀祥表示，對後續行政訴訟有信心，但這個處分真的完全依法行事嗎？有兩項疑慮，應讓社會大眾知道，包括政論節目到底是不是新聞，竟由NCC說了算；其次，中天新聞被控違規、裁罰案件多，卻沒有剔除「選舉動員因素」情況，適合拿來當作評斷標準嗎？

NCC對於中天過去不斷質疑的「裁罰政論節目」一事，始終沒有完美答案。中天認為，被裁罰案件中，有許多是政論節目；但「衛廣法」載明「製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益」，才應提送主管機關審議；換言之，政論節目根本不應因「有損公共利益」被裁罰，否則有侵害言論自由之虞。

陳耀祥回應，挨罰政論節目除有評論性，也有報導，NCC委員認為這就是「製播新聞」，因此有違反事實查證。

NCC統計指出，2016年、2019年，中天新聞台遭民眾申訴案量都占總案量三成以上，巧合的是，前者正是總統蔡英文第一次當選年，後者則是民進黨九合一選舉失利後的那一年，兩個年分都和選舉、政治動員重疊。

國家各項統計都會排除「季節因素」，唯獨NCC這類統計，未把這種高度可能影響申訴量、裁罰量的背景因素排除。

若有人也提議大量「申訴他台」，那些中天之外、也飽受爭議的新聞內容，是否也會被NCC大量裁罰、教訓？這點也許應該被大眾檢視。

蔡英文 民進黨

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