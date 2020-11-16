新聞眼／網路文宣雙面刃 政策應回歸正軌

行政院長蘇貞昌因擁有一批精實的網路團隊，讓民進黨其他派系都得敬畏三分。（本報資料照片）

行政院發言人丁怡銘因為誤將美牛當萊牛引發軒然大波，隨後親訪店家道歉又被網友抓到訂單「打統編」，爭議連環爆。向來治軍嚴謹的行政院長蘇貞昌，親為丁怡銘道歉並滅火，凸顯「嚴以律人」，卻寬貸自家人的雙重標準；雖然丁15日晚請辭獲准，頗有以身護主之意，但能否即刻止血，還有待觀察。

網路及文宣是民進黨的強項，任何政策只要經過幕僚巧手包裝，搭配幾句新潮用語，再製成圖卡在網路傳遞，總能虜獲年輕人的心，這一點一直讓國民黨 望塵莫及。蘇貞昌更因為擁有一批精實的網路團隊，讓其他派系都得敬畏三分。

從2018年九合一選舉開始，蘇貞昌團隊奮力將這位身經百戰的老院長、老縣長「年輕化」，幾乎將蘇打造成另類網紅，一度也創下高民調 。

但水能載舟、亦能覆舟。丁怡銘從防疫 期間操刀每人只有「一粒卡臣」、提醒民眾不必搶購衛生紙的功臣，如今成了網路上的落水狗，蘇貞昌放手讓年輕幕僚盡情以創意宣傳政策，可能沒想到也有翻船的一天。

政治人物利用網路堪稱鋒利的雙面刃，在順風順水之際，自然揮舞得漂亮，然而一旦發生失誤，就可能頭破血流。現在，行政院終於嘗到苦果，由此可見政府在推行政策，不能只有華而不實的「哏圖」，更不能把政府宣傳當成政黨鬥爭的工具。

丁怡銘請辭後，立即面臨的是蘇貞昌身邊還有誰能夠接下發言人的重擔？但更重要的是，蘇團隊能夠突破網路文宣的盲點，讓政策回歸正軌，兼具內容和包裝嗎？大家都在等著看。