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江啟臣轟政院設「鴻門宴」 邀地方首長列席再轉身攻擊

台灣新聞組╱台北15日電
國民黨主席江啟臣表示，「丁怡銘案例」突破了大家對於發言人角色的想像，連續出包卻可以高枕無憂，讓他感慨良多。(記者周志豪／攝影)
國民黨主席江啟臣表示，「丁怡銘案例」突破了大家對於發言人角色的想像，連續出包卻可以高枕無憂，讓他感慨良多。(記者周志豪／攝影)

行政院發言人丁怡銘引發「萊劑牛肉麵」爭議，藍綠都不滿。國民黨主席江啟臣昨說，丁怡銘不是被動受訪失言，而是行政院精密陷阱，等著地方首長建言後就轉身攻擊的「盛大鴻門宴」，丁仍穩坐高位，因為是執行行政團隊的意志；前總統馬英九說，道歉還不夠，發言人這樣講話非常不應該。

民進黨台北市議員王世堅說，蘇貞昌若帶頭耍陰，只會令政壇更加混沌不堪，丁怡銘的心態相當有問題，在自己的小圈圈內搖搖筆桿，整天想酸人的語句，實在不適任政院發言人。

江啟臣說，行政院張燈結綵歡迎地方首長列席行政院會，卻在會後開記者會攻擊柯文哲，布置這場盛大鴻門宴，已影響中央與地方互信。從圖卡到牛肉麵，從行政不中立到造謠生事，連續出包的丁怡銘仍穩坐高位，理由只有一個，因丁執行行政團隊整體意志，丁的攻擊是政院面對開放萊豬攻防的整體戰術，「圍牛救豬」以攻擊代替防守。

江啟臣說，這些都不會只是丁怡銘一個人該負的責任；政院若以黨同伐異態度面對政策討論，就算丁走了，「行政院內還有會有千萬個丁怡銘」。

立院要求專案報告

立法院內政委員會明天安排「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」專題報告，受邀的行政院秘書長李孟諺與丁怡銘皆以幕僚人員無上備詢台慣例，回函要求請假，但已遭內政委員會否決；丁昨說，由於沒有前例，他會再從體制上考量是否適合列席。

國民黨團總召林為洲說，委員會將等到人來為止，「國民黨每次邀都不來，當我們塑膠？」只要李與丁缺席，就罷審政院預算。

外界點名丁怡銘下台負責，新北市長侯友宜說，道歉是一種態度，至於道歉後是否辭職，當事人最清楚。對於台北市長柯文哲給丁怡銘「自爆」的善後處理打120分，侯友宜說，只要萊豬不進來，他給中央政府、民進黨打100分，若進口就打零分。

侯友宜表示，擋不住萊豬進來，起碼要把管理做好，這是中央政府在接下來一個多月應有的作為，要全力做好把關的責任。

國民黨 侯友宜 江啟臣

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