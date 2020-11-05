新聞評論／管案「無不法」簽結 但正義真到了嗎？

台灣大學校長管中閔。（本報資料照片）

台大財經系教授管中閔當選校長後遭檢舉曾違法赴大陸兼課，涉違反國家機密保護法等案，台北地檢署調查兩年多後「查無不法」全數簽結；幾乎同時，傳來最新公布的「2020英國泰晤士高等教育--大學聲望排名」，台大在管中閔領導下首次進入前40名。對比管案紛紛擾擾，如此對台大堪稱喜劇的結局，更是重重打臉蔡政府「政治介入校園」的惡形惡狀。

管中閔臉書發文表示，「正義雖遲到，但不會永遠不到」。只是，司法雖還給了管中閔清白，但過程中從政府、政客到親綠學者、所謂覺青等對管中閔所潑灑的墨汁髒水，難道還曾少了？

兩年多前，台大校長遴選委員會依遴選辦法、經民主程序選出管中閔任校長，明顯不符「上意」，蔡政府的教育部 率先跳出來指此案有嚴重瑕疵，拒絕發給管聘書，也因此衍生一連串關於校長遴選制度以及學術自主的爭議。

緊接著綠營各類打手出籠，先是管中閔遭立委爆料論文涉嫌抄襲；接著遭親綠學者爆料在中國 大陸多所大學違法兼職，北檢因而分他字案調查；期間，更有所謂台大學生在校園發起反管活動。管中閔當時早無官職，一介平民竟遭如此鋪天蓋地的政治追殺，也寫下了另類大學史「新頁」。

所幸天理昭昭、公義不泯，一年內先後有潘文忠、吳茂昆和葉俊榮三任教育部長為此下台，直至新任教育部長葉俊榮宣布「勉予同意」台大校長遴選委員會的決議，才結束台大長達565天無正式校長窘境。

可嘆的是，對管中閔的政治追殺似乎永無止境，監察院今年1月以管中閔「兼職」寫社論通過彈劾 ，公務員懲戒委員會接著審理認定管違反公務人員兼職規定予申誡處分。打了好幾個大雷，結果竟只下這滴雨，蔡政府上下能不汗顏？如今管中閔再獲不起訴處分，台大全球排名更寫下新猷，更是讓監院及公懲會顏面無光。

只是，這些曾經「追殺」管中閔者，卻似船過水無痕，更遑論道歉。雖說「正義雖遲到，但不會永遠不到」，卻也不禁要問，在「殺手」依舊橫行廟堂、校園的今天，正義真到了嗎？