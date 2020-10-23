新聞評論／磨刀鍘中天 電火球能妝成霓虹燈？

台北市議員、國民黨革實院長羅智強（中）、國民黨副祕書長李彥秀（右）、國民黨文傳會主委王育敏（左）等22日在國民黨中央黨部舉行記者會，呼籲行政院長蘇貞昌勿關新聞台。(記者曾學仁／攝影)

NCC史無前例的中天換照審查聽證會即將上場，神旺投資 董事長蔡衍明表示願意出席，但要求NCC提供足夠證據、召開預備聽證程序，並給予充足時間陳述，否則恐被斷章取義。

NCC針對中天換照，磨刀多日，卻在聽證會登場前不到一周公開邀請蔡衍明出席，難怪蔡衍明認為聽證程序不備。

其實，NCC布局已久。如從5月總統府外洩密件內容的時間起算，「處理中天」的部署至少已有半年以上。現在NCC卻連聽證程序都準備不足，如果不是府院胸有成竹，只打算走過場，就是NCC辦事不力。

看來，NCC主委陳耀祥3月還是代理主委時，因搞不清民進黨派系生態而擅發台數科新聞台執照，被蘇貞昌叫去「訓話」，蘇還認為陳耀祥只會聽話，卻「不太會處理事情」，似乎沒有冤枉他。

如今聽證會箭在弦上，國民黨 革實院院長羅智強的小強公車決定重出江湖，他將租下繞經行政院的公車廣告，貼上「為新聞自由請命、蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」，直到審查結果公布。

行政院發言人丁怡銘則極力澄清外界「誤解」；他強調NCC審查並非要關掉一家電視台，而是其新聞頻道執照到期，要依照新聞自由是否給予換照的審查。

丁怡銘「不是關台，是換照審查」的說法，就像在醫院裡只討論要不要拔管，從沒討論是否結束病人生命一樣；而他居然能說要「依照新聞自由是否給予換照的審查」；這話更像在強調沒有殺害被綁架者，而且絕對尊重被綁架者跳海或跳崖的選擇自由一樣。

丁怡銘不愧是政院化妝師，他努力把白熾電火球妝成粉彩霓虹燈。但玫瑰改名依舊芬芳，臭鼬則無論怎麼改名也難掩其臭。

丁怡銘說，NCC獨立行使職權，政院不會干預。但外界從不懷疑，府院做好部署，寫好劇本，也喬好了「配合處理中天」的NCC委員，NCC當然就「獨立行使職權」了；何況，蘇貞昌都把NCC主委陳耀祥叫來「訓話」了，還需再「干預」嗎？

外界還不太清楚的是，雖然總統府密件指出，陳其邁背著蘇揆建議蔡總統取得NCC人事決策主導權，不要讓蘇貞昌做最後決定，而且「配合處理中天」也按照劇本在走，那麼，堅持關閉中天，當民主罪人，到底是蘇貞昌比蔡英文 還大，或者蔡英文樂得裝無辜？