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親綠被貼親中？法廣節目遭教育部電台停播

台灣新聞組／台北21日電
教育部所屬教育廣播電台轉播法國廣播電台節目，內容遭質疑「揚中貶台」。教育電台表示已暫停轉播法廣節目。（取材自維基百科）
教育部所屬教育廣播電台轉播法國廣播電台節目，內容遭質疑「揚中貶台」。教育電台表示已暫停轉播法廣節目。（取材自維基百科）

教育部所屬教育廣播電台轉播「法國國際廣播電台」（RFI）節目，內容遭民眾質疑「揚中貶台」，觀點近似中共主旋律，教育電台昨表示，已暫停轉播法廣節目。不過有藍委表示，法廣相當親綠，不解為何被貼親中標籤？

據自由時報報導，有民眾反映，教育廣播電台同步播放的法廣新聞節目，用北京腔播報台灣相關新聞，且不時傳遞「揚中貶台」、「親中批美」，質疑有吹捧中國國家主席習近平政策的大外宣等內容，讓人誤以為是在聽「匪波」，也失去讓民眾學法語的功能。

教育廣播電台表示，為達成中法實質文化交流、提供民眾學習法語管道，中央廣播電台與法國國際廣播電台協議，以交互轉播節目方式合作，央廣則商請教育廣播電台代為執行對台部分的節目轉播，三方均為無償合作；央廣本於言論自由精神和衛星技術即時性，並無事前審查，但節目內容如違製播宗旨，可即時終止轉播。

針對同步轉播的法廣節目內容遭質疑不合適，教育電台19日晚間7時起已暫停轉播法廣節目；教育部指出，將等評估後再決定是否復播，也會請教育電台針對節目檢討轉播機制，以加強節目播出內容的隨時掌握及因應處理。

另據中國時報報導，針對法廣節目哪些內容親中？為何僅因民眾檢舉就可停播一個節目？法源為何？教育部未有回答。

國民黨立委吳怡玎則質疑，如果要定義法廣的政治立場，法廣其實應該相對親綠，不解為何會被貼親中標籤？且因為民眾投訴就關掉節目，教育部應說清楚，停播節目依據的是哪條法規？他推測，該新聞節目可能兩方新聞或論述都有播報，但可能少數聽眾聽到其他立場覺得「不舒服」而檢舉，教育部就停掉節目，是否也是干涉言論自由？再者，是否會影響將來與其他國家媒體交流互動？

教育部所屬教育廣播電台轉播法國廣播電台節目，內容遭質疑「揚中貶台」。教育電台表示...
教育部所屬教育廣播電台轉播法國廣播電台節目，內容遭質疑「揚中貶台」。教育電台表示已暫停轉播法廣節目。（本報資料照片）

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