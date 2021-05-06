台灣職業圍棋史最年輕6冠王 許皓鋐成新「名人」

五冠王許皓鋐繼年初的「海峰盃」之後，再奪最高榮譽「名人」，成為六冠王。圖／海峰棋院提供

眾所矚目的台灣 職業圍棋賽事「第二屆名人冠軍賽」第五局今天在海峰棋院舉行，五冠王許皓鋐繼年初的「海峰盃」之後，再奪最高榮譽「名人」，成為六冠王，獲得高達新台幣180萬元冠軍獎金。面臨背水一戰的王元均，歷經一番激戰，最終以1比4吞敗。

名人冠軍賽由財團法人培生文教基金會、海峰棋院主辦，台灣職業棋士自由報名參加，全部賽程分四階段進行，特邀頂尖業餘棋士加入初賽，決賽採7戰4勝制，冠亞軍保留為次屆本賽資格，冠軍奬金新台幣180萬元，亞軍60萬元，是現今台灣奬金規模最大的職業圍棋賽。

今天開局，雙方各自採用自己不常用的布局，頗有求變之意，王元均一改前三局的節奏，放慢自己的腳步，行棋更為謹慎。但擅長布局的許皓鋐，在中盤前依舊暫居上風，中盤階段一度相當接近，右邊的大官子乃重中之重，最後許皓鋐機敏搶到，取得領先。許皓鋐認為直到186手「挖」，才有十足的把握拿下勝利。

4月才剛年滿20歲的許皓鋐，去年攬近五百萬年收，目前手持五冠（棋王、友士盃十段、海峰盃、國手、中環碁聖），今天拿下「名人」，再添一冠，成為台灣圍棋史上最年輕「六冠王」。許皓鋐在賽前受訪時表示：過去和對手王元均常在番棋賽交手，彼此非常了解，賽前當然要有信心能夠獲勝。賽後心情愉快的表示，感謝棋迷們的支持，也不忘對主辦單位表示感謝。

王元均(25歲)是長年維持在最前線的頂尖棋手，日前才剛達成「天元」二連霸，坐穩七年六次「天元」頭銜霸業。王元均賽後表示：許皓鋐實力堅強，對於這次七番棋的表現，還算普通，今天算是下了一盤比較像樣的棋，可惜還是輸了，有點遺憾，也知道自己還有些不足的地方，未來會繼續加油。

海峰棋院院長林敏浩表示，海峰棋院去年開辦「名人冠軍賽」，源自於林文伯董事長的半世紀碁緣，46年前林董事長獲得名人賽及全國冠軍賽兩項冠軍，創業有成後回饋圍棋，期望透過這個最高榮譽的比賽，提升台灣職業棋手的整體實力，培養世界冠軍，希望大家也可以將這份精神傳承下去。