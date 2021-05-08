養鴨畫家鄭芬蘭「人生不留遺憾」 50歲拿下藝術碩士

鄭芬蘭兒時養鴨女孩的經歷也成為畫作中的素材，用稻草、蛋殼等多媒材創作。（記者林宛諭／攝影）

畫家鄭芬蘭在台灣 彰化縣員林家商圖書館藝廊舉辦個人創作展，鄭芬蘭精通英、日、韓文，也擔任韓文老師，出身養鴨農家的她當年是在積極爭取下才能讀大學，一直有繪畫夢的她五十歲拿到台中教育 大學美術研究所碩士學位，她說「不做會後悔，人生不要有遺憾」。

員林家商校長陳定宏說，鄭芬蘭老師多才多藝，很值得學生學習，她也在學校擔任快樂韓文社指導老師，上課方式活潑生動，跳脫傳統制式書本教學，教導學生韓國相關文化習俗與風土民情，更將藝術融入課程。

鄭芬蘭畢業於東海大學外文系，她說，小時候要幫忙父母務農養鴨，家中有九名兄弟姐妹，以前農家收入不豐，所以家中只有排行最小的她上大學，以前農村都認為女生學歷不必太高，當初父母也希望她高中畢業就在家中幫忙，但從小與鴨子為伍的她不希望一輩子都是養鴨女孩，所以積極爭取，也成為村中第一個讀大學的女生。

念東海大學外文系時，她輔修日文和韓文，那時因家中開始踏入紡織業和韓國人做生意，她就抓緊機會幫父母翻譯，當時韓文還不夯，甚至有些人還不屑韓國，會很奇怪她為何要學韓文，但她認為要學好語言就是要多練習，替自己製造學習的環境，後來又爭取寒暑假到韓國遊學學韓文，後來會在學校教韓文，也是為了要「教學相長」。

高中時鄭芬蘭喜歡上繪畫，甚至大學畢業一度想到美國念藝術研究所，但那時她母親流著淚要她留下來，讓她一直有這個遺憾，結婚後，仍沒忘了她的繪畫夢，孩子大了點後，她開始到社大上繪畫課，陸續找老師學畫，想開個人畫展 成為她的夢想。

鄭芬蘭畫作中常可見農村景象。（記者林宛諭／攝影）

鄭芬蘭2013年開了個人畫展，但不久父親車禍，後來母親也生病，在她內心很痛苦時，繪畫療癒了她，而且小時候父母為了家中經濟忙不停，她又是最小的孩子，有時父母都有點像她的阿公阿媽，和她距離很遠，她一直想填補這份親情的空缺。

由於對繪畫的熱愛，她也不想只是素人畫家，2018年決定去念台中教育大學美術研究所專攻美術。

鄭芬蘭在美術研究所的創作和研究即以愛鄉和親情為主題，也把她創作的畫作獻給父母，畫畫對她而言已是種藝術治療，她從中得到撫慰，不過後來經歷父母相繼去世，讓她大受打擊，一度研究所都快讀不下去，後來在教授的不斷鼓勵下才完成研究所學業，她也以自身的經歷鼓勵大家，更希望透過校園展出，讓學生們將藝術融入生活、提升美學素養，此次在員家藝廊將展出到5月20日。