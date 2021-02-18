聯發科董事長「開書單」 讓員工保持組織競爭力

聯發科董事長蔡明介。(本報資料照片)

聯發科董事長蔡明介今年推薦給公司主管兩本書，都與組織議題有關，分別是《這不是我們做事的方法！：組織的興起、殞落，再崛起》，以及《穀倉效應：為什麼分工反而造成個人失去競爭力、企業崩壞、政府無能、經濟失控？》，期望同仁持續思考與創新，保持組織競爭力。

這不是我們做事的方法一書，是企業領導與變革大師科特（John Kotter）的力作，強調化危機為轉機，只要遵循八個步驟，包括創造急迫感、建立領導聯盟、形成策略願景與行動方案、招募志工團隊、排除阻礙展開行動、創造短期成效、維持加速前進，及促成變革制度化。透過寓言，淬鍊出高效能組織的精神，提供思考組織長久成功的祕訣。

書中提到，有一個住在非洲南部喀拉哈里的狐獴部落，在多年穩定成長之後，出現一場旱災，讓這個部落的資源急速減少，同時，致命的禿鷹攻擊也增加。一隻聰明且喜歡冒險的狐獴納迪雅展開探索之旅，發現有個規模較小的部落，存在著很不同的運作方式，擁有更多的團隊合作與靈活彈性。科特在書中呈現，為什麼組織會興起與殞落。

另外，穀倉效應的作者吉蓮．邰蒂（Gillian Tett）指出，穀倉效應是一種文化現象，主要是因為我們的分工與分類系統所致，而穀倉效應無所不在，除了存在於各種社會組織，也存在於個人內心，所以若想破除穀倉，必須顛覆管理學與心理學的思維，從人類學的角度來分析。

吉蓮．邰蒂舉出許多因為穀倉而受益與受害的真實案例，有些公司因為過度分工，而導致衰敗，有些組織則保持辦公室空間開放，強迫員工攜手合作，進而破除穀倉。還有公司透過社群 實驗，打破階級與團隊的界線，不求效率，反而更有創意。作者並提到，不用研究人類學，只要學會六大原則，懂得運用人類學家的視角看世界，就能駕馭穀倉，避免僵化，站在不同角度思考，還能不斷創新。