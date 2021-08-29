大仁說財經／停產食品 開始回歸貨架

食品製造商回復遭停產的商品，消費者重獲選擇。（路透）

如果你去年走進一家雜貨店，結果可能有些慘不忍睹：貨架上沒有減脂Jif花生醬，Progresso罐頭湯很少，Smucker's Uncrustables三明治選擇有限。

這些都是消費品製造商2020年停產的食品。因此，除非還有存貨沒賣出去，否則這些物品都會從商店中消失。雖然通常這些不是很熱門的商品消失，即使不是位忠誠用戶，也可能會對空手而歸感到非常失望。

不同產品數多2.5%

好消息是，許多消失的物品又回歸了。與去年同期相比，在截至7月31日的13周內，根據尼爾森(Nielsen)追蹤的雜貨店銷售的不同產品平均數量增加了2.5%，達1萬9285件。尼爾森指出，在2020年同期，商店的平均商品數量較2019年減少了4.5%。

在去年疫情 最嚴重的時候，餐館關閉，雜貨需求飆升，消費品製造商採行減少產品供應和加快熱門商品的生產線來簡化供應鏈 。提高了公司滿足關鍵商品需求的能力，但也代表消費者在匆忙購買雜貨時貨架上的選擇更少。

現在，企業又重新開始擴大品種以推動銷售。IRI戰略分析實踐總裁達維(Krishnakumar Davey)說：「每個人都預期的多元性消亡並沒有發生，現在已經全面恢復。」「人們厭倦了一再看到相同的產品。」

香料製造商McCormick發言人表示，為了滿足去年激增的需求，該公司「暫停了許多次要產品的生產，以確保最暢銷商品的供應」。

McCormick目前已恢復所有它停產的所有產品，但它沒有明說是哪些，並新增了Frank's辣醬、Cholula雞翅醬和Grill Mates混合調味料等新系列產品。

JM Smucker去年「暫時縮減生產」花生醬品種，像是Simple Jif、Reduced Fat和Omega 3。它還減少了冷凍三明治和口袋餅系列Smucker Uncrustables的口味，諸如榛果、蜂蜜、花生醬和減糖口味。該公司還暫停了規畫中的新產品上市。

但Smucker已恢復正常生產水平並將這些產品帶回市場。它現在再次專注於發布新產品，例如最近推出的Jif Natural Squeeze花生醬和Smucker's Uncrustables兒童零食。

維持暢銷商品庫存

General Mills(通用磨坊)發言人羅姆希爾特(Kelsey Roemhildt)表示，在疫情初期，通用磨坊選擇優先考慮「生產和維持最受歡迎口味的庫存，同時撤回對多重選擇很重要但會增加短期複雜性的商品」。比如說，對於Progresso Soup產品線，該公司將品種從90種不同的產品減少到50種。不過她說，目前這些產品已重新引入市場。

其中一些因素與包裝食品的需求增加有關，越來越多人在家工作而不是在辦公室。

羅姆希爾特說，「更重要的是，我們為午餐時間和外食提供了額外的解決方案。」

鮪魚製造商Bumble Bee品牌行銷資深副總裁霍夫梅斯特(Dan Hofmeister)表示，自去年減少至225件之後，其商品數量至今已增加了36%，達到307件。

他說：「隨著需求開始恢復正常，我們開始分階段供應之前暫停的項目。」Bumble Bee最近推出全新的鮪魚零食和綜合碗系列，還有橄欖油漬白長鰭鮪魚和全新的沙丁魚系列。

雜貨店家業者也表示，製造商提供它更多貨架選擇。

經由創新分類增產

SpartanNash發言人德沃爾(Lauren DeVol)說：「製造商開始再次經由創新和產品分類增產。」該公司在中西部擁有Family Fare、Martin's和其他連鎖超市。

她說，該公司在烘焙、乳製品、冷凍食品以及鹹味零食和糖果方面的品種擴張最為迅速，「消費者開始想要嘗試新的零食和小吃，越來越多家庭零食正在推動創新需求。」

也有其他新產品正在推出。百事可樂最近新增Mtn Dew Rise，該公司宣稱這是一種含咖啡 因的能量飲料，專為早餐消費者設計；而General Mills則推出Trix和Cocoa Puff燕麥麥片和Nature Valley鬆餅。Bumble Bee推出3 Quick Catch Tuna Bowls，其中混合鮪魚、米飯和蔬菜。香料製造商McCormick推出Frank冷凍開胃菜和Frank蒜味和淡味雞翅醬。Danone則新增了Evian+蘇打水。

總而言之，雜貨店中許多固定商品的種類開始擴增。

根據IRI最新數據，截至7月11日的三個月內，商店的鹹味零食平均數量較去年同期增加了10.9%。同期能量飲料的選擇增加了11.5%，預調雞尾酒增加了79.2%，糕點產品增加了14.8%。