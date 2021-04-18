大仁說財經／航空旅遊復甦 機場商店逐漸回春

機場免稅店正在回春，但要重回疫情前榮景，還要好幾年時間。（Getty Images）

機場 的免稅店和餐廳已因新冠病毒大流行和航空旅遊的衰退而遭受重創。但是如今旅客重新恢復搭機旅遊，為機場商店帶來了重生的希望。

根據美國 運輸安全管理局（TSA）的數據，美國本土航空旅遊近日已達到自新冠疫情 大流行開始以來的最高水平，即使仍然只有疫情前的一半左右。美國疾病防治中心（CDC）4月初表示，完成接種疫苗的人可以開始從事低風險的旅遊，但由於新冠病毒病例數仍在上升，目前還不建議這樣做。

最近旅遊的回春對於像是哈德森（Hudson）這樣的商店造成莫大助益。哈德森是美國最大的機場零售商之一，在去年新冠大流行期間，哈德森開閉了美國機場1000多家便利店中的700多家。截至3月，已有635家重新開放。

哈德森CEO福迪斯（Roger Fordyce）表示，多數哈德森店面已經重新開業，而且旅客在店內花的錢比疫情前還多。

該公司最近新開了Hudson Nonstop，這是一種採用亞馬遜「Just Walk Out」技術的無收銀員商店，並規畫在今年稍後時將這個概念導入新開的店面。

福迪斯說：「我們相信，最近旅遊的成長會是由休閒旅客來自家庭旅遊和度假的壓抑需求所推動。」「我們預期這股趨勢將會持續下去。」

不過旅遊業中的其他人對景氣反彈抱持謹慎樂觀的態度。

旅遊業組織機場飯店暨零售協會（ARRA）執行主任威金頓（Rob Wigington）說，「讓人感到鼓舞的是，客流量開始回升。」「但是它的復甦速度仍然很慢，而且在全美各地呈現不同景象。」

美妝巨頭科蒂（Coty）全球旅遊零售執行副總裁安德烈奧蒂（Caroline Andreotti）表示，雖然商務出差繼續受到打擊，但「高消費和休閒旅遊者仍然繼續在各個度假勝地出遊。」科蒂獲得古奇（Gucci）、Marc Jacobs和其他精品品牌的美容產品授權，在機場免稅店販售相關產品。

她說：「整個亞洲都有非常積極的復甦跡象，而美國旅遊零售市場也出現改善現象。」

在新冠疫情大流行之前，機場零售業蓬勃發展。由於更多的國際旅客和重塑空中旅遊模式的廉價航空公司興起，使這塊市場以每年8%的速度成長。像科蒂、雅詩蘭黛（Estée Lauder）這樣的專櫃獲得來自Tom Ford、Michael Kors和Tommy Hilfiger等品牌的香水銷售授權，而像是Moncler這樣的精品外套品牌等都在擴大機場的業務範圍，以取代購物中心和百貨公司。

但是新冠疫情大流行重創了機場免稅店。

旅行零售情報提供商Moodie Davitt Report創始人穆迪（Martin Moodie）表示：「這個新冠疫情已創下機場零售業史上下跌速度最快和持續性的低迷。」「幾乎每家業者無一倖免。」

擁有哈德森便利店的瑞士企業Dufry，2020年銷售額下降71%至25億元。

根據ARRA的估計，2020年美國的機場商店和飯店總體損失34億元的收入。

威金頓說，在疫情之前，大約有12萬5000人在美國的機場商店和飯店工作。估計如今的人數減少超過一半。

穆迪說，機場零售業的全面復甦取決於客流量的增加，並且視各個國家和地區政府頒布的旅行限制而定。

他說，本土旅遊可望會最先恢復，而接下來將是短程區域旅遊。但是長途旅遊和商務出差可能好幾年都不會恢復，這可能會弱化整體機場商店的復興。