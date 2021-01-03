大仁說財經 | 想成終極果粉 備好8萬

蘋果一方面讓大家都買得起，但一旦深陷，所費不貲。（路透）

假設一位蘋果 的終極粉絲。沒有預算上限，可以買下所有想要的各種東西：最高階產品、精美的配件和完善的服務。

雖然在使用上可能用不到高階圖形晶片或額外的儲存空間，但是這些都已是最基本的配備了，不是嗎？

目前的景氣不是很好，但蘋果一直試圖自我定位為買得起的品牌，甚至在今年初時發表了平價版的iPhone SE。

但是蘋果始終是個高階品牌。對於有現金可以花的人來說，蘋果公司提供讓人腦筋打結的方式來誘使人們付出巨款以得到其產品。

如果按個別產品計算，要成為一個終極果粉，代價真的是讓人意想不到。

iPhone

第一步，可能就從升級到最新的iPhone 12開始，這款最新一代手機配備5G聯結和變焦長鏡頭。最高階版本是容量512 GB、配備6.7寸顯示幕的iPhone 12 Pro Max，價值1399元。如果還想再加上具有防盜和防遺失的App leCare+，要另外付269元。

想帶走它，就不妨考慮一下用49元的MagSafe矽膠套來保護手機，並採用39元的MagSafe充電器進行無線充電。

總計費用：1756元，這還不包括額外的電信商資費和折扣。

Apple Watch

若不計第三方業者提供的鑲鑽款式，蘋果專賣店中最昂貴的Apple Watch售價為1499元，可選擇149元的價格附加AppleCare+。它的表殼是44毫米銀色不銹鋼，配上黑色皮革表帶和Apple Watch愛馬仕( Hermès)系列的「Single Tour Deployment Buckle」，讓顧客可以拿它來搭配柏金包穿戴。

總計費用：1648元，不包括額外的電信商資費。

Mac

為了真正加強家庭辦公室的性能，最好的選擇是購買5999元的Mac Pro，若再加上所有附加配件，價格直衝5萬4447.98元。這些配件包括2.5 GHz 28核心、渦輪加速器達4.4 GHz的英特爾Xeon W處理器，價值7000元；1.5 TB記憶體，價值2萬5000元；2片Radeon Pro Vega II Duo繪圖晶片，每片具有2X32 GB的HBM2記憶體，價值1萬800元； 8 TB的硬碟，價值2600元；可提供更佳視訊性能的蘋果影像加速卡(Afterburner)，價值2000元；主機輪子，400元；滑鼠Magic Mouse 2和觸控板Magic Trackpad 2，價值149元；並預裝Final Cut Pro和Logic Pro軟體，價值499.98元。

當然少不了顯示器。蘋果公司銷售的32寸Pro Display XDR配備Retina 6K和奈米級玻璃面，售價5999元，而螢幕支架Pro Stand的售價為999元。而且如果要安裝顯示器，還得另外購買199元的變壓器。

若再加上AppleCare+和光纜：分別要798元和129元。

總計費用：6萬2571.98元

MacBook

如果還想在行動過程中使用MacBook，那麼配備所有附加功能的最高階MacBook有下列規格：16寸太空灰MacBook Pro，價值2799元，配備2.4 GHz 8核心第9代英特爾Core i9處理器以及高達5.0 GHz的渦輪加速器(Turbo Boost)，價值200元; 64 GB記憶體，800元；具有8 GB HBM2記憶體的AMD Radeon Pro 5600M繪圖晶片，700元；8 TB的硬，2200元；以及預裝299.99元的Final Cut Pro和199.99元的Logic Pro。所有這些配備合計為7198.98元。若購買AppleCare+來保護這款高價設備，得再花379元。

使用這款筆記型電腦可能還需要一些配件。像是USB-C轉Lighting端口的轉接線以將iPhone連接至MacBook、另一條轉接線連接USB以進行最佳測量，這些費用均為36元。199元的皮套可以與愛馬仕表帶搭配使用。帶有數字鍵的鍵盤價格為129元，而無滑鼠手控設備的價格為994.95元。MacBook Pro的可調式支架售價為79.95元。

總計費用：9016.88元

iPad Pro

蘋果將iPad視為PC和平板兼具的設備。12.9英寸的iPad Pro是最高價的等級，售價1649元。它有1 TB的硬碟和無線服務，費用因電商信而異。購買AppleCare+要再加129元。使用最新一代349元的鍵盤附件以及129元的Apple Pencil做筆記和在inDesign裡塗鴉，常讓人誤以為正在使用一台PC。

在離開專賣店前，通常需要買一些保護裝置。一個保護套的售價為99元，另外還可以搭配一個99元的背包。這樣看起來就很像其他參加大型會議的科技專家。

總計費用：2583元，不包括額外的送貨費用

iPod

懷舊情緒一定要有！蘋果在2019年重新推出經典版iPod touch，售價為399元，帶有256 GB的儲存空間。外加AppleCare+的費用是59元。

有些忠實果粉可能同時擁有iPod和iPhone，但即使兩者都可播放Apple Music，但還是有只想專心健身不想收到簡訊的人，他們只想要iPod。iPod touch保護套多少？30元。

總計費用：488元

AirPods Pro

即使社群媒體一開始的評價不是很好，但這款售價249元的無線耳機一直是顧客的最愛。就價格而言，耳塞式身機聽起來比第一代AirPods略好。可選擇加上29元的損壞保險。

總計費用：278元

AirPods Max

總是有些人不會因為有了Beats耳機和AirPods Pro，就不再尋找最新和最出色的無線音頻，所以蘋果推出這款名為AirPods Max的新產品。它們的售價高達549元，比蘋果最平價的iPhone更貴，而且看來像是AirPods和Beats的綜合體。

如果想升級音頻感受，或者只是對最新產品感到好奇，那麼購買它是合理的。從它們的外觀來看，它們的低音可能比傳統的AirPods或AirPods Pro能提供更多。若要保護它們，請準備再掏59元。

總計費用：608元

HomePod

如您深入Apple生態系統，為居家挑選智慧揚聲器時，只有一種設備可以輕鬆與其他設備同步並自動預設Apple Music：HomePod。雖然Siri的語音功能仍落後於谷歌的Assistant和亞馬遜的Alexa，但蘋果對這款外型像是葫蘆的揚聲器收取高達299元的售價，AppleCare+則須外加39元。值得稱讚的是，它的確與現代家具完美融合。

總計費用：338元

Apple TV

沒有電視，就不能稱上是一個家。當然沒有沙發也是，但目前還看不出蘋果、谷歌或三星會推出品牌沙發。這就是Apple TV的用武之地。

不過重點在於，顧客還是要單獨購買一台實體電視，像是Sony或Samsung的4K電視。蘋果公司以199元價格銷售電視盒和一個遙控器，可連接一些電視本身不支持的許多App，比如Peloton或MasterClass。如果左支右省為電視花費數百到數萬元，那麼不妨多花29元置買個保險方案。

總計費用：228元

蘋果服務

最後，蘋果公司還推出按月訂閱的服務。

雖然iPhone銷售近年來已見放緩，但這些設備上的使用仍在起飛。蘋果提供許多服務，甚至創立一個名為Apple One的綜合套件來提供所有服務。用戶可享一個月的免費試用，之後最頂級的訂費為每月29.95元，可提供Apple TV+、遊戲服務Apple Arcade、Apple News+、2 TB iCloud雲端儲存空間和Apple Fitness+。

總計費用：一年359.40元

整體累計

現在，把前面這些價格全部加在一起。如果用這些蘋果產品裝飾了手腕、口袋和住家，得花上多少錢呢？

不包括運費、稅金和送貨費用，總計為7萬9875.26元。

假設是貨真價實的忠實果粉，那麼也可能擁有它的品牌信用卡，可以從每次購買中獲得3%的現金回饋，也就是2396.25元。

完全值得，不是嗎？