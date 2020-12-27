大仁說財經／就業市場積重難返 美元貶勢難擋？

美元貶勢明年難阻。（路透）

美元 今年的頹勢，華爾街預計這種情況到明年也不會有很快或很大的轉變。

自3月創下歷期高點之後，美元兌一籃子主要貨幣貶值近12%。12月初當周，美元匯率創下2018年4月以來最低水平。前一次美元出現這種幅度的下跌是在2017年。

策略分析師指出，美元匯率下滑可以由幾個因素來解釋：

相信全球即將復甦。當美國 和全球經濟表現強勁時，作為避險功能的美元往往會貶值。目前，即使全球許多地方新冠病毒（Covid-19）的感染病例持續增加，但投資 人對安全有效的疫苗即將到來充滿信心；他們預計到2021年中時，接種疫苗將會十分活躍。

中央銀行政策。聯準會（Fed）已明確表示將繼續維持低利率，並在必要的時間內繼續印鈔寬鬆貨幣以刺激美國經濟。這鼓舞了人們對復甦方向的信心，滿足了所謂「再通膨」（reflation）的預期。同時它也將投資人誘往其他地方以尋求回報，在這種供應充足時期更加衝擊美元需求。

即將到來的拜登時代。瑞銀全球財富管理投資長馬克·海夫勒（Mark Haefele）表示，近年來關稅推動美元走強。針對中國等國家出口產品的罰款加劇了地緣政治緊張局勢，讓投資人爭相搶進安全保險的投資工具。但在與中國等國家的爭端中，總統當選人拜登可能更依賴其他工具而非稅。海夫勒說，這對全球成長是有利的，但對美元不利。

美元貶值不一定是一件壞事。道明證券（TD Securities）歐洲貨幣策略主管魯伯爾丁（Ned Rumpeltin）指出，事實上，這可能反而對經濟復甦有利。

他指出，當美元疲軟時，將有助於刺激對美國出口的需求。它還緩解了金融狀況，有助提振持有美元計價債務的新興市場，並提高對商品的需求，因為原油等產品對外國買家而言相對便宜。

美元走貶的另一個影響，在於歐元等其他貨幣也迅速升值。中央銀行將需要將其視為潛在的不穩定因素進行監控。

自4月初以來，歐元兌美元匯率已上漲約10%。德意志銀行預測，到2021年底，歐元將從1歐元兌1.21美元升至1.30美元。

但德意志銀行分析師薩拉維洛斯（George Saravelos）最近告訴客戶，歐洲央行對歐元的升勢無能為力。

薩拉維洛斯在研究報告中說：「這是在全球重新定價再通膨的推動下，美元全面走弱的形勢。」

此外，市場也評估一個可能再現的景象：美國很快就會再度流失工作崗位。

隨著新冠疫情加劇，美國就業市場復甦面臨停滯的風險。

勞工部12月4日公布統計，11月美國僅新增24.5萬個工作崗位，這是自4月就業市場崩壞以來的最低招聘速度。較10月新增61萬個職位相比顯著放緩。

市場認為，這份令人沮喪的就業報告令人擔心，美國可能會在疫苗開始廣泛接種之前就開始每月減少工作機會。

前歐巴馬經濟顧問佛曼（Jason Furman）指出：「經濟只會在變得較好之前變得更糟。」「找到工作的人數很快就會在12月和1月減少。」

即使經濟學者並不預期會出現像春季那樣的大規模裁員，但考量到美國自2月以來仍裁減了近1000萬個工作崗位，因此勞動市場的任何進一步動盪都會令人擔憂。

佛曼說：「疫苗將會在2021年為經濟帶來很大幫助，但在此之前我們還有很長的路要走，在經濟重新復甦之前還會面臨更多挑戰。」

經濟動能的迅速喪失對華盛頓造成沉重壓力，就另一輪紓困支出方案達成協議的呼聲甚囂塵上。國會議員間已經醞釀了好幾個月的折衝，但12月初提出的跨黨派共識9080億元的一籃子計畫有助重啟討論。

安聯投資管理（Allianz Investment Management）資深投資策略師雷普利（Charlie Ripley）表示：「11月就業報告就議員們意識到必須採取更多財政紓困措施，以彌合經濟中的產出缺口，直到疫苗全面接種為止。」「再繼續爭執不休下去，這個產出缺口就可能越大。」