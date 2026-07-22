英國新首相兌現承諾 家庭電費5%增值稅 10月起取消

英國新首相柏能誓言為家庭提供更多生活成本的「喘息空間」，他就任第二天便宣布，10月起將取消家庭電費中5%的增值稅。政府估算，每個家庭平均每年可省下45英鎊（61美元）。

柏能辦公室在新聞稿中表示，這項政策在2026-2027年度將耗資8.5億英鎊，資金來源是取消前首相施凱爾 提出的數位身分證計畫。官員也估計，此舉將使總體通膨率下降0.1個百分點。

英國是已開發國家中能源成本最高的國家之一。俄羅斯 2022年入侵烏克蘭 後，英國能源價格飆升且居高不下，中東戰爭爆發後更是雪上加霜。

針對此計畫，前朝高階官員瓊斯在社群媒體上提出質疑，表示柏能政府聲稱要廢除的數位身分證計畫可彌補資金缺口，但該計畫其實並沒有具體資金支持，這意味著新政府必須在預算中明確撥款。

柏能的內閣名單也陸續出爐，前國防大臣希利（John Healey）接任財政大臣，是英國過去十年來第九位財相，但原先各界預期是內政大臣馬穆德會接任。希利6月才因不滿政府未擴大國防支出而請辭。馬穆德則留任內政大臣，也顯示柏能想繼續推行高度爭議的移民改革問題。柏能還任命納拉揚（Kanishka Narayan）為首任AI大臣。