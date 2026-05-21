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分離乳清蛋白價格狂飆 減重藥效應 乳清從飼料翻身變搶手原料

編譯季晶晶／綜合外電
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減重藥與高蛋白飲食熱潮推升需求，原本是乳酪副產品的乳清，如今成為超搶手食品原料。...
減重藥與高蛋白飲食熱潮推升需求，原本是乳酪副產品的乳清，如今成為超搶手食品原料。（路透）

隨著減重藥物盛行、高蛋白飲食風潮擴大，原本是乳酪製程副產品的乳清，如今搖身一變成為全球食品與保健市場的搶手原料，價格出現驚人漲幅。

數據顯示，自2023年以來，分離乳清蛋白（WPI）的價格已飆升至原本的五倍，達到每噸2.8萬歐元，漲勢比乳酪與奶油猛4倍以上。

荷蘭乳業巨擘菲仕蘭（FrieslandCampina）主管Guus Aerts表示，如今有一大群消費者，為了在服用減重藥物的同時維持肌肉量，積極尋找能強化蛋白質攝取的食品，推動乳清需求快速攀升。

乳清是乳酪製作過程中分離出來的液體，過去多用於動物飼料或灑在農田當肥料。但現在乳製品公司透過過濾技術，將乳清升級加工成高價值的分離乳清蛋白，廣泛用於健身營養補充品，以及優格、麵包、氣泡飲料等日常食品。

丹麥乳業集團Arla主管Luis Cubel表示，目前全球每年約新增100款高蛋白食品，但新產能往往需要兩年才能上線，「需求成長速度根本來不及滿足」。

分析師指出，這股熱潮正在改變乳品業的經濟邏輯。乳清過去不值錢，現在卻有「乳酪成了乳清副產品」的說法。若乳清熱潮持續，乳品業者可能為了生產更多乳清而擴大乳酪產能，導致乳酪市場供應過剩。

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