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防BTS演唱會造成現場網路塞爆 南韓電信三雄將秀以AI管理流量的實力

編譯吳孟真／綜合外電
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韓團防彈少年團（BTS）21日將在首爾光化門廣場舉行「BTS回歸：Arirang」回歸演唱會，將考驗電信業者的AI網路管理系統。（美聯社）
韓團防彈少年團（BTS）21日將在首爾光化門廣場舉行「BTS回歸：Arirang」回歸演唱會，將考驗電信業者的AI網路管理系統。（美聯社）

南韓男子天團防彈少年團（BTS）21日將在首爾光化門廣場舉行「回歸」演唱會，成為行動通訊網路的壓力測試，南韓三大電信公司屆時將部署以人工智慧（AI）驅動的流量管理系統，以免大量人群聚集在特定地區、導致行動網路中斷。首爾市已化身為一座臨時的文化遊樂場。

韓國時報報導，南韓電信龍頭SK電信公司15日表示，將在這場演唱會期間，首度採用自家的AI驅動A-One流量管理系統。這套系統能建議部署設備的最佳位置、預測網路流量，並監測即時數據流。

SK電信計劃在演唱會場地的多個區域，運作三套獨立網路系統，使光化門廣場的用戶能快速上傳照片與影片，廣場外的觀眾則能串流觀看演唱會，不會出現延遲或畫面停頓。該公司也將在光化門廣場周遭安裝額外設備，以供預料將激增外國漫遊服務訪客使用。SK電信一名主管表示，「這場韓流演唱會是展示南韓世界級AI網路管理技術的機會」。

南韓第二大電信商KT將部署以AI為基礎的自主流量控制系統W-SDN，即時監測網路使用情況、偵測過載跡象，並在數分鐘內自動管理流量。該公司的網路控制中心將在演唱會期間啟動緊急模式，以因應意外情況，同時將在該廣場部署約80名工程師和可攜式基地台。

一名KT主管表示，「我們希望利用以AI為基礎的網路管理技術，隨時隨地提供穩定的網路連線」。

LG Uplus將運用其自動化的網路技術，在演唱會前預測流量變，自動把網路流量分配至附近基地台，以防網路壅塞。

另據韓國先鋒報報導，隨著BTS演唱會時間愈來愈近，首爾正化身為迎接BTS回歸的大型舞台，各地業者都推出與「BTS回歸：Arirang」相關的主題體驗，讓造訪首爾的粉絲還沒聽演唱會，就先感受到BTS回歸的熱潮。

首爾帕納斯威斯汀飯店（The Westin Seoul Parnas）將在20日推出「BTS The City Arirang Seoul Journey」限量飯店套裝行程，新世界百貨也將從同日起至4月12日，在首爾總店四樓的Heritage Museum開設大型BTS快閃店。

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