傳統避險工具無效？投資人因應中東戰事 冷門領域意外成避風港

美元和澳幣在這次伊朗戰爭危機中，成了熱門避險工具。 （路透）

伊朗戰事升高，正在瓦解幾十年來支撐著避險策略的基本假設。例如常在市場面臨壓力時上漲的公債，這次卻跟著股市同向變動，迫使基金經理人必須跳脫傳統的策略框架，尋找其他解決方案。

除了美元，新出現的避風港包括精選股票和公司債、選擇權疊加（option overlays），以及信用市場某些較冷門的領域。中國股市和澳幣也成為熱門標的。鋁、黃豆油等大宗商品的需求亦攀升。

通膨風險令傳統工具失靈

這輪投資配置調整的核心在於，市場日益焦慮如果油價持續上漲，可能推高通膨，使全球經濟承受「停滯性通膨」的衝擊。

Gama資產管理全球宏觀投資組合經理迪梅羅說，「由於相關性出現變化，股票和債券之間的再平衡、以及抗通膨掛公債和黃金等工具，這次都無法保護投資組合」，能有效分散風險的機會大為縮小。該公司增持美元現金部位，並以股票期貨進行避險操作。

傳統策略之所以失效的一大原因是通膨風險，這讓經濟下行時大力降息這個慣用手段，變得不可行。若央行不動如山，傳統的60/40股債投資組合就失靈。

高盛資產管理已透過多種方式，降低投資組合對市場波動的敏感度，包括採用非線性的股票下跌保護策略、配置信用避險工具、部署更多現金等。

資產配置研究主管格利斯曼指出，「投資人應考慮結合股票、信用和貨幣等優質資產的組合，另也配置另類資產，進行動態風險配置，並在股票和跨資產類的投資疊加選擇權」，看好選擇性的賣權價差（bearish option spreads）、道瓊歐盟Stoxx 50指數波動率指數的買權、以及歐洲工業股和德國股市的賣權。

景順建議投資人，配置經荷莫茲海峽運輸的一些大宗商品，例如鋁和穀物。Pictet資產管理的多重資產團隊減持了股票，增持了股票和公司債的看跌期權，同時提高美元部位。彭博資訊策略師也指出，投資人在試圖尋找安全避風港的過程中，核能、數位經濟相關股票的多主題防禦策略，在亞洲受到關注。

美元回歸避險地位

增持美元是現在頗流行的操作方法。提高美元部位，靜待市場波動平息。高盛的格利斯曼團隊已將股票轉為戰術性中性，加碼現金，理由是中東衝突引發的能源風險不斷增加，規模堪比1970年代的能源危機。

安本（Aberdeen）駐新加坡投資經理維巴瓦表示：「現在要激進調整部位，感覺仍為時尚早，特別是近期的價格走勢相當震盪，過早進行重大調整，可能帶來損失。我們微調一些外匯風險，現在以估值和相對基本面作為主要引導，同時基本上忽略短期波動。」

美元指數在這次危機中的表現強勁，已升至三個多月高點，選擇權指標亦顯示，交易員正押注美元可能升至去年 12月來的最高水準。巴克萊銀行策略師高德佳說，「美元似乎突然回歸避風港地位」。

中國意外也成了投資人的避風港，箇中邏輯是中國的能源供應較多元，對荷莫茲海峽航道和石油進口的依賴度較低。

澳幣也成為避難所，主要是得到油氣價格上漲以及近期升息預期升溫的支撐。

Allspring全球投資基金經理Gary Tan 表示：「傳統避險工具並未吸引慣常的避險資金流入，因此我們更朝向精選個股和針對性的股權風險管理。我們在3月間透過提高現金比重並轉向防禦性資產，降低風險。」