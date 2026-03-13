我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／是時候和「超人」說再見 霍華德宣布正式退休

川普對伊朗戰事說法反覆的背後真相：華府三股勢力拉鋸

戰事恐拖到春季或更久 波灣石油供應受擾短期難解 股市承壓

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗戰爭可能長期化，導致能源供應中斷風險升高，油價上看每桶150至200美元，對金融市場構成壓力。圖為一艘油輪航行在靠近阿曼附近海域。（路透）
伊朗戰爭可能長期化，導致能源供應中斷風險升高，油價上看每桶150至200美元，對金融市場構成壓力。圖為一艘油輪航行在靠近阿曼附近海域。（路透）

伊朗戰事持續延燒，金融市場正逐漸意識到，這場衝突可能不會如美國總統川普所言「很快就結束」，反而可能拖到春季甚至更久，未來幾周將對股市構成沉重壓力。

自上月月底對伊朗發動首波攻擊以來，史坦普500指數已下跌約3%，但距離1月下旬創下的歷史高點僅回落不到5%。市場更大的壓力來自能源價格。隨著伊朗本周在波斯灣攻擊油輪，布蘭特原油價格再次飆升，重新站上每桶100美元，為2022年以來首見。

部分經濟學家認為油價可能再大漲。前國際貨幣基金（IMF）經濟學家Olivier Blanchard指出，荷莫茲海峽的船隻幾乎不可能完全受到保護，而伊朗沒有理由停止威脅航運。若供應持續受阻，油價合理區間可能接近每桶150至200美元。

根據國際能源署（IEA）月度市場報告，這場戰爭正造成全球石油市場「有史以來最大的供應中斷」。儘管該機構已宣布釋出約4億桶戰略儲油以緩解供應憂慮，但穩價效果有限。

華爾街開始將這種風險情境納入評估。摩根大通分析師估計，荷莫茲海峽航運中斷可能造成每天1600萬桶原油供應缺口。麥格理集團預測，若海峽關閉數周，油價恐突破每桶150美元。能源諮詢公司Wood Mackenzie董事長兼首席分析師Simon Flowers補充說，「每桶200美元並非天方夜譚」，中東生產設施一旦受損，即使戰事結束，恢復供應鏈也不容易。

Capital Economics資深經濟學家Kieran Tompkins指出，遠期油價與選擇權市場的走勢顯示，交易員難以判斷供應短缺將持續多久。期貨市場合約顯示，市場預期油價要到2027年8月才可能回到戰前水準。

戰事的外溢效應也讓聯準會的降息路徑更加不確定。高盛周四調整三項關鍵經濟預測，包括通膨加速、經濟成長放緩與失業率攀升。債券市場已出現反應，美國10年期公債殖利率升至約4.26%，為一個多月來高點，30年期公債殖利率接近4.9%。

儘管市場風險升高，華爾街仍未調整對史坦普500指數的年終目標價，多數機構仍預期指數可從目前水準上漲約15%。不過，在油價飆升、通膨壓力與戰爭不確定性升高的情況下，要重演過去一年的強勁反彈，難度大幅提高。

世報陪您半世紀

油價 華爾街 伊朗

上一則

伊朗戰事升溫 美元續揚 日圓貶至2024年7月來最低

延伸閱讀

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待
油價飆50%也難點燃美國通膨？專家：勞動市場撐不住

油價飆50%也難點燃美國通膨？專家：勞動市場撐不住
油價回落 川普籲油輪「勇敢」通行荷莫茲海峽

油價回落 川普籲油輪「勇敢」通行荷莫茲海峽
美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫

美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」晶片股因這消息聞聲重挫

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬2個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。（新華社資料照）

巴拿馬接管長和2港口 中遠海運暫停巴爾博亞港業務

2026-03-10 23:18
面對戰事不確定性與油價劇烈波動，法國興業銀行美股策略主管卡布拉（Manish Kabra）指出，全球市場真正需要關注的只有兩件事：油價衝擊會持續多久，以及聯準會（Fed）將如何回應。(歐新社)

川普戰事說法反覆 華爾街：市場只需盯這兩件事

2026-03-09 22:18
摩根士丹利（大摩）分析師預測伊朗戰事會維持多久。（美聯社）

伊朗戰火會打多久？大摩這麼說

2026-03-08 14:24

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪