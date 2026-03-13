歐美IC三巨頭高喊漲價 業界憂掀新一波「晶片通膨」

業界傳出，英飛凌、恩智浦、德儀等歐美IC三巨頭近期紛紛對客戶發出漲價通知，最快4月1日起生效，尤以類比IC龍頭德儀最高漲85%最受關注。

這是繼記憶體、被動元件、晶圓代工、封裝等報價上漲之後，科技業又一漲價風暴來襲，業界憂心，恐掀起新一波「晶片通膨」。

業界消息指出，英飛凌中國區將於4月1日起調漲報價，幅度依客戶別不同，至少個位數百分比起跳。對此，英飛凌表示，基於企業合規的因素，無法對未來的價格變動進行公開說明。

英飛凌是德國最大半導體業者，在2024年以21.4％的市占率，首度登上全球微控制器（MCU）市占龍頭寶座，根據Omdia最新調研，即使去年MCU市場整體規模稍有下滑，但該公司去年在MCU領域的市占率仍提升至23.2％。英飛凌去年的營收中，約五成是來自於車用業務。

另外，綜合外媒報導，德儀與恩智浦也正規劃漲價。其中，德儀從4月1日針對部分零部件進行價格調整，並適用於所有訂單和出貨。據報導，德儀此次漲價漲幅介於15%至85%，惟未獲證實。

美商德儀是全球類比IC龍頭，在電源管理IC等領域有關鍵地位，去年營收結構中，約三分之一來自工業應用，另外三分之一是車用業務，資料中心業務約占近一成。

恩智浦方面，也傳出針對部分產品價格進行調整，以因應全球市場需求與成本變化的策略性調整，但並未揭露此次漲幅。恩智浦在MCU等領域也是業界領先群，去年營收近六成來自車用相關業務，近二成是工業與物聯網應用。