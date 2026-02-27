日本政府投資「國家隊」晶片商Rapidus 成最大股東

日本政府將共投資2,500億日圓（16億美元）於Rapidus。（路透）

日本 政府將共投資2,500億日圓（16億美元）於擁有國家支持的晶片商Rapidus，成為這家「國家隊」晶片商的最大股東。南韓政府也將擴大向當地企業購買創新人工智慧（AI ）產品的公共採購計畫，凸顯兩國都正以具體行動提振晶片製造與AI發展。

日本經濟產業大臣赤澤亮正26日宣布，將透過情報處理推進機構（IPA），投資1,000億日圓於Rapidus，另在明年4月1日起的2026年度預算提案，研擬1,500億美元的額外投資，使日本2026年度的總投資額達到2.500億美元。

日本政府希望幫助Rapidus大規模生產先進的2奈米製程晶片，計劃提供約3兆日圓的支持，從而挑戰台積電的晶圓代工霸主地位。

日本政府將持有Rapidus的三種股權，包括黃金股、有投票 權的股票，以及沒有投票權、但能在Rapidus面臨存續困境時行使投票權的特別股。

經產省官員南部友成表示，根據新的安排，政府初期的Rapidus投票股權將限制在略高於200億日圓，占比約10%，股利等權益和民間股東相同，讓Rapidus靈活進行管理決策。若Rapidus難以存續、且前景無法好轉，政府將把特別股轉換為投票股權，提高投票股權占比到約60%，與政府的投資比率一樣，並能與民間股東合作取得三分之二投票股權，推動特別決議與重整。

日本政府的黃金股則能對Rapidus的重大管理決策行使否決權，包括董事人事、股票轉讓及合併和結盟等，避免被外國資本收購。

赤澤亮正也披露，來自32家公司的民間投資額將共達1,676億日圓，提高Rapidus的總資本至超過4,200億日圓，「民間投資額已超越初期設定的1,300億日圓目標，預料會再增加」。

另一方面，南韓財長具潤哲27日與AI及機器人業者主管開會時表示，將擴大向南韓企業採購創新AI產品的公共採購計畫，9月將成立獨家評估委員會，加速讓創新而高效的AI產品進入公共採購市場，並將要求特定創新產品至少要有50%零組件須在南韓生產，以強化與當地供應鏈的關係。