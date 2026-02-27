我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金主愛站C位、金正恩走側邊 北韓閱兵強化金氏王朝接班布局

梅蘭妮亞將主持安理會會議 創國家領袖配偶首例

日本政府投資「國家隊」晶片商Rapidus 成最大股東

編譯簡國帆／綜合外電
日本政府將共投資2,500億日圓（16億美元）於Rapidus。（路透）
日本政府將共投資2,500億日圓（16億美元）於Rapidus。（路透）

日本政府將共投資2,500億日圓（16億美元）於擁有國家支持的晶片商Rapidus，成為這家「國家隊」晶片商的最大股東。南韓政府也將擴大向當地企業購買創新人工智慧（AI）產品的公共採購計畫，凸顯兩國都正以具體行動提振晶片製造與AI發展。

日本經濟產業大臣赤澤亮正26日宣布，將透過情報處理推進機構（IPA），投資1,000億日圓於Rapidus，另在明年4月1日起的2026年度預算提案，研擬1,500億美元的額外投資，使日本2026年度的總投資額達到2.500億美元。

日本政府希望幫助Rapidus大規模生產先進的2奈米製程晶片，計劃提供約3兆日圓的支持，從而挑戰台積電的晶圓代工霸主地位。

日本政府將持有Rapidus的三種股權，包括黃金股、有投票權的股票，以及沒有投票權、但能在Rapidus面臨存續困境時行使投票權的特別股。

經產省官員南部友成表示，根據新的安排，政府初期的Rapidus投票股權將限制在略高於200億日圓，占比約10%，股利等權益和民間股東相同，讓Rapidus靈活進行管理決策。若Rapidus難以存續、且前景無法好轉，政府將把特別股轉換為投票股權，提高投票股權占比到約60%，與政府的投資比率一樣，並能與民間股東合作取得三分之二投票股權，推動特別決議與重整。

日本政府的黃金股則能對Rapidus的重大管理決策行使否決權，包括董事人事、股票轉讓及合併和結盟等，避免被外國資本收購。

赤澤亮正也披露，來自32家公司的民間投資額將共達1,676億日圓，提高Rapidus的總資本至超過4,200億日圓，「民間投資額已超越初期設定的1,300億日圓目標，預料會再增加」。

另一方面，南韓財長具潤哲27日與AI及機器人業者主管開會時表示，將擴大向南韓企業採購創新AI產品的公共採購計畫，9月將成立獨家評估委員會，加速讓創新而高效的AI產品進入公共採購市場，並將要求特定創新產品至少要有50%零組件須在南韓生產，以強化與當地供應鏈的關係。

世報陪您半世紀

投票 日本 AI

上一則

說「謝謝」要算分？漢堡王AI耳機上線 要了解員工是否夠友善

延伸閱讀

韓籍首位 南韓導演朴贊郁出任坎城影展評審團主席

韓籍首位 南韓導演朴贊郁出任坎城影展評審團主席
大谷備戰WBC返回日本 歸隊「侍JAPAN」球迷歡呼

大谷備戰WBC返回日本 歸隊「侍JAPAN」球迷歡呼
公民在大阪遭劫 中領館再提醒：避免前往日本

公民在大阪遭劫 中領館再提醒：避免前往日本
日本斥資8億美元 將建3座半導體基地

日本斥資8億美元 將建3座半導體基地

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴