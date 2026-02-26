IDC：2026年全球智慧手機出貨萎縮12.9% 平價機時代恐告終

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
研究機構IDC指出，受記憶體晶片短缺影響，2026年全球智慧手機市場恐大幅萎縮12.9%。示意圖。(路透)
研究機構IDC指出，受記憶體晶片短缺影響，2026年全球智慧手機市場恐大幅萎縮12.9%。示意圖。(路透)

研究機構IDC指出，受前所未有的記憶體晶片短缺影響，2026年全球智慧手機市場恐大幅萎縮12.9%，形同遭遇「史無前例的危機」。

這項最新預測較原先估計更為悲觀，反映出整記憶體晶片缺貨問題正席捲整個電子業的最新狀況。由於支援AI運算所需的高階記憶體需求暴增，幾乎把全球產能消耗殆盡，這波缺貨潮預計將一路延續到明年相當長一段時間，讓不少手機品牌商的商業模式面臨考驗。

IDC目前預估，2026年全球手機出貨量約11億支，低於去年的12.6億支，幾乎把近年累積的成長幅度全數吐回。面對居高不下的零組件成本，品牌廠開始調整策略，包括下修硬體規格、停掉不賺錢的入門款機型，引導消費者轉向購買高階機種來應對。

IDC資深研究總監Nabila Popal表示，「和這波危機相比，關稅疫情衝擊根本不算什麼」，等這場危機告一段落，智慧手機市場無論規模、平均售價或競爭版圖，都將出現明顯變化，預估最快也要到2027年年中，供需情況才會慢慢緩解。

DRAM與NAND價格同步飆漲，正擠壓本就利潤有限的Android陣營。小米、OPPO等中國品牌為搶占市場，在高階零組件上持續加碼投資，積極拓展國內版圖與國際能見度。不過IDC指出，這些品牌的入門款手機受新一波成本壓力影響最明顯，因為記憶體在這些機型的物料成本中占了較高比重。

相較之下，像蘋果iPhone系列中的高階機型，對這次缺貨潮的抗壓性較強。不過小米、聯想等業者已示警，終端售價未來恐怕不得不調漲。

根據IDC，記憶體短缺恐延續至2027年，而即便供應回穩，價格結構也不太可能回到過往水準。

Popal直言：「平價智慧手機的時代已經結束了。即便缺貨問題緩解，我們也不認為記憶體晶片價格會回到2025年的水準。」去年售價低於100美元的智慧手機出貨量約1.7億支，但IDC評估，這塊市場如今幾乎無利可圖。

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

