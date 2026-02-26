我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼見川普帶仿製報紙爭取支持 會後遭押學生獲釋

獨╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

Nvidia砸700億鎖AI客戶 對台積電等供應鏈採購承諾飆至952億

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達過去一年豪砸逾700億美元投資AI客戶，並將供應鏈採購承諾推高至952億美元，引發市場關注。圖為輝達執行長黃仁勳1月31日在台北宴請台灣科技業執行長。(路透)
輝達過去一年豪砸逾700億美元投資AI客戶，並將供應鏈採購承諾推高至952億美元，引發市場關注。圖為輝達執行長黃仁勳1月31日在台北宴請台灣科技業執行長。(路透)

輝達（Nvidia）上季財報亮眼，股價周三卻重挫5.5%，創下10個月來最大單日跌幅。市場關注的焦點，可能不在單季營收或獲利，而是在財報揭露的一項關鍵動向：公司過去一年動用逾700億美元現金，大舉投資客戶與合作夥伴股權，同時鎖定龐大產能承諾，加速以資本力量鞏固其AI晶片主導地位

根據最新現金流量表，輝達全年購入406億美元有價證券與175億美元私募股權，較前一年的265億美元與15億美元大幅增加。投資活動現金流支出由204億美元激增至522億美元。公司同時回購約400億美元股票，使帳上現金僅小幅成長，顯示龐大獲利幾乎全數再投入布局。

這種以資金綁定需求的模式引發討論。輝達投資OpenAI、CoreWeave等客戶，後者再承諾採購其AI加速器，用於建置資料中心與雲端服務，被部分市場人士質疑屬於「循環交易」，可能放大或提前實現對晶片的實際需求。公司高層則表示，在AI基礎建設需要鉅額前期資金的背景下，深度資本合作有助擴大生態系。

但公司高層強調，在技術革命需要鉅額資金的背景下，這種合作模式實屬必要。財務長柯蕾絲明確表示，投資從供應商到AI新創的「極致生態系」，是公司現金運用的最優先事項。

供應端承諾同樣受到檢視。電影《大賣空》主角原型投資人貝瑞點出一大風險：輝達最新採購義務已升至952億美元，一年前為161億美元。公司主要仰賴台積電代工生產AI加速器。若未來AI需求放緩，高額承諾可能形成壓力；但若成長延續，提前鎖定產能也將強化競爭優勢。

中國市場仍存在不確定性。美國政府雖核發少量H200處理器出貨許可，但須經美方檢查且面臨25%關稅。公司目前仍將中國資料中心營收排除在財測之外。輝達並表示已取得足夠庫存與供應承諾，出貨安排延伸至2027年。

世報陪您半世紀

AI 輝達 台積電

上一則

不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購華納

延伸閱讀

史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮

史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮
客製化AI晶片需求太強…今年這檔股票的表現將打敗Nvidia

客製化AI晶片需求太強…今年這檔股票的表現將打敗Nvidia
以GPU起家…Nvidia為何推CPU迎戰英特爾、AMD？黃仁勳親口說明

以GPU起家…Nvidia為何推CPU迎戰英特爾、AMD？黃仁勳親口說明
AI晶片Feynman將於Nvidia GTC大會亮相 全球首款採用台積電1.6奈米製程

AI晶片Feynman將於Nvidia GTC大會亮相 全球首款採用台積電1.6奈米製程

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑
勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普反擊：有病、智商低

勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普反擊：有病、智商低