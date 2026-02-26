南韓央行維持利率不變於2.5% 仿美引進點狀圖預告未來半年仍按兵不動

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
南韓央行引進聯準會（Fed）的「點狀圖」。（歐新社）

南韓央行周四維持基準利率不變，首度引進聯準會（Fed）的「點狀圖」中，也預測未來半年會按兵不動。

南韓央行周四一致通過將7天期附買回利率（repo rate）維持在 2.5%，延續自去年 7 月以來按兵不動的態勢，此決議吻合彭博調查的 22 位經濟學家的一致看法。

南韓央行周四並表示，將開始公布委員會對未來半年基準利率的中值預測，新版「點狀圖」將在每年 2 月、5 月、8 月及 11 月，隨央行發布經濟成長和通膨展望同步發布。

在新制度下，包括總裁李昌鏞在內的全體七名貨幣政策委員，都會以匿名方式提交預測。每位委員將針對基準、上行及下行三種情境各提供一個點，總計會有 21 個點。央行解釋，每位委員提交的三個點可能落在同一個利率水準，也可能分布在不同水準。

新模式師法Fed的點狀圖制度，藉由公布每位貨幣政策委員的匿名利率預測，讓外界對決策官員在當下決議之外的利率動向有較明朗的看法。

最新引進的點狀圖顯示，委員會對未來半年基準利率的中值預測為 2.5%，充分展現委員會轉向中立立場。南韓央行 1 月即釋出此訊號，當時在政策聲明中刪除了關於「可能進一步放寬貨幣政策」的字眼。

總裁李昌鏞在會後記者會上說，將點位落在 2.25%（暗示有降息可能）的委員認為，隨著匯率和房市風險消退，有必要支持「K 型」的經濟成長復甦；至於落在較高點 2.75%的 ，則是顧慮到匯率和油價波動。

李昌鏞指出，基準利率和3年期債券殖利率之間的利差，最近顯得過大。他說：「3年期國債殖利率上升到 3.2% 左右並持續波動，過去一個月和基準利率的利差擴大到 60 個基點以上。這種利差水準比較接近升息循環、而非維持現狀階段會看到的樣子。」

除了利率決議，南韓央行也更新預測，將 2026 年的經濟成長預測值從 11 月的 1.8% 調升為 2%；通膨預測從 2.1% 小幅調升至 2.2%，可見物價壓力大致維持在 2% 目標值附近。

野村證券經濟學家朴正宇（音譯）說：「今年 2% 的成長看來主要是由設備投資帶動。營建業和消費似乎不被看好會有任何實質復甦，因此在這種情況下，這次調升應視為暫時性的，明年成長將回到 1.8% 的潛在水準。」

殖利率 央行 南韓

