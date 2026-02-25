我的頻道

紐約舊雪未消26日或再迎新雪 今轉晴回溫清雪總動員

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

「川普交易」已死但「睡美人」復活 看全球股市與美股此消彼長便知

編譯湯淑君／綜合外電
全球投資人正爭先恐後避開川普2.0主政下的美國資產，美股與全球股市運勢互為消長是最明顯的例證。(路透檔案照)

川普交易」已死，「反川普交易」大行其道。全球投資人正爭先恐後避開川普2.0主政下的美國資產，美股與全球股市運勢互為消長是最明顯的例證。

最新意見調查結果顯示，全球基金經理人對風險性資產的胃口仍強，但與2025年不同的是，所謂「賣美國」已逐漸從測試概念轉化為實際行動。

一年前川普2.0剛就職時，全球投資人還對川普政府鬆綁監管、刺激經濟寄予厚望，當時市場普遍預期，美國經濟成長將一馬當先、美元躍升，美股漲勢也將遙遙領先全球股市。去年4月初「解放日」關稅震撼市場，美股很快就隨川普關稅髮夾彎和人工智慧（AI）熱潮而強彈，但美元仍一蹶不振，已透露出不尋常的訊息。

隨著川普2.0進入第二年，情勢已丕變。去年萌芽的「賣美國」概念，到如今已轉化為現實。美銀（BofA）最新調查顯示，22%的受訪投資人表示，目前美國資產占他們投資組合的比重低於基準指數，2025年底僅6%表示「減碼」美國資產。對照下，如今超過三分之一受訪者表示，已增持歐盟股票，在投資組合占比如今比基準指數還高。

全球資產重平衡 資金漸撤離美股、轉向歐股

這正是為什麼，2026年迄今，美股史坦普500指數呈現小跌局面，而且自去年12月以來就一直異常地陷入狹幅盤整。往常，這反映全球投資人普遍對風險性資產展望焦慮不安；但這一回，顯然是衝著美國而來，反映對科技股承壓和川普2.0政策失能的雙重疑慮，歐洲和亞洲股市大致安然無恙。

以美國權重大的MSCI世界指數衡量，全球股市2026年迄今上漲2%，表現還不錯。但若剔除美國，MSCI世界指數今年來大漲9%。兩相對照，規避美國股市的趨勢十分明顯。

金融時報分析指出，2026年看來美股表現將大幅落後全球股市，而且落後差距最起碼是1995年以來最大。儘管AI相關股票最近回檔對美股的衝擊究竟有多嚴重，尚待觀察；投資人對AI股拖累整個科技股的顧慮加深，顯然加速全球資金抽離美股、轉向歐股。

法國資產管理公司Carmignac形容，歐洲股市行情復甦，有如「睡美人」甦醒。結構性因素和經濟因素合流，讓歐陸股鹹魚翻生，受惠於投資人分散風險買盤，既為降低對美國科技股曝險，也為了規避美國政治風險。同時，原本被譏為「歐洲病夫」的德國經濟，終於柳暗花明，顯示擴大財政支出計畫付諸實行讓歐股士氣大振。反觀美國經濟急遽降溫，去年第4季成長率猛掉到區區1.4%。

科技業表現傲視全球，造就了過去十年全球投資資金踴躍注入美國的投資熱潮。但現在，全球資金逐漸轉向，美國經濟數據露出疲態，政治危機則一波接一波。投資人正用錢投票，一股來勢洶洶的「全球資產重平衡」顯然正在發生。

川普 美股 歐股

