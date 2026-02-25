AI末日報告掀恐慌 亞洲晶片族群成贏家

我的頻道

編譯季晶晶、林聰毅／綜合報導
Citrini Research情境推演警告AI恐引發白領逐底競爭與失業攀升；示意圖。（路透）
研究業者Citrini發布一篇所謂「末日報告」，警告人工智慧（AI）將導致白領工作逐底競爭，引發市場恐慌，美國科技股、軟體股23日暴跌，但台灣、南韓等股市隔日卻勁揚，因為這篇報告反而促使投資人押注身為眾多晶片製造商大本營的亞洲，將成為這場AI顛覆性變革的大贏家。

這份報告是上周末在Substack發布，長約7000字，把時間設定在2028年6月的假設場景。報告拋出一個關鍵問題：如果AI對經濟過於有利，以至於反而成為利空，會發生什麼事？文中描繪全球AI危機，認為人類智力長期是稀缺投入要素，如今這種溢價正在消散，將引發白領工作「逐底競爭」。

報告指出，AI已在程式設計等領域展現優勢，並點名高風險產業包括企業軟體、支付公司與外送平台，以及銀行、保險與私募信貸等中介型商業模式。企業若將節省的人事成本再投入AI能力建設，將形成加速裁員的循環。文章設想，美國失業率到2028年可能升破10%。

蓮花科技管理公司（Lotus）投資長、也是Citrini報告的共同作者夏赫（Alap Shah）說，他個人估計未來18個月白領就業可能減少5%，進而拖累消費與信貸品質。他解釋，AI愈聰明，能取代的工作愈多，進而打擊消費支出。他建議政府考慮對AI帶來的增量利潤徵稅，以緩解大規模失業的衝擊。他也透露，旗下部位偏多晶片股，並放空部分報告提及的中介型企業。

美股三大指數23日收盤均大跌逾1%，道瓊跌逾800點，但MSCI亞太IT指數以及晶片股密布的南韓、台灣股市，24日均大漲逾2%，創紀錄新高。分析師說，主要是先進晶片製造商、半導體代工廠和組裝廠的高度集中，加上在中國新近上市的AI相關股票，吸引投資人大舉湧入亞洲。

夏赫接受彭博電視台訪問時說，半導體等上游產業，以及資料中心和基礎實驗室，是這場AI交易的主要受益者。

夏赫表示，AI帶來的龐大財富「將體現在兩方面，首先是AI產業鏈，包括材料、半導體、基礎實驗室公司等類股。」台積電三星電子和SK海力士是主要晶片股，而本月股價翻倍的中國MiniMax集團和Knowledge Atlas（智譜AI），是少數專注於AI驗室領域的公司。日本也在整個設備價值鏈中扮演要角。

新加坡瑞聯銀行（UBP）常務董事凌煒森表示：「台積電、三星和SK海力士等亞洲龍頭股，都是AI支出不斷成長的直接受惠者，而美股的AI恐慌交易實際上從軟體業開始，全球大多數知名軟體公司都在美國上市。」

