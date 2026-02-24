日祭優惠招手建廠 三星、SK海力士拒絕

日媒報導，南韓 SK海力士將投資2兆日圓（129億美元），在日本 興建記憶體晶片廠， 但這個消息卻遭到該公司公開否認。

韓媒報導，三星 和SK海力士近年來確實接到來自日本政府的建廠提案，條件也相當優惠，但這兩家科技大廠仍不為所動，多年來始終予以婉拒，原因出在國內的政治和民意氛圍。

朝鮮日報報導，據業界消息人士表示，三星和海力士高層近年來確實針對在日本建廠做過成本評估。雖然最終並未做出建廠決策，日本中央和地方政府據傳對兩公司提出了相當全面的優惠，包括租稅減免、基建支援、人力發展和與當地設備供應商的聯繫。

一名三星半導體部門高層表示，「從投資成本和整體擁有成本（TCO）的角度來說，在日本建造和營運記憶體生產線，大約只要國內的一半成本」。

儘管如此，三星和SK海力士據傳近期並不考慮赴日設廠。從成本和長期成長潛力的角度，日本提供了最穩健的選項，但民意氛圍與來自南韓中央及地方政府的壓力，仍限制著這兩家公司。

一位業內人士指出，「從企業角度，在南韓投資必然效率不佳。稅制、缺乏補貼和基礎設施建設費用，以及地方政府的各種要求，都會墊高成本。且根據政府政策，企業正面臨將投資分散到湖南地方等地區的壓力，這實際上會阻礙半導體業務」。