川普關稅遭推翻 歐盟籲美方說明後續措施

中央社／布魯塞爾22日專電

美國總統川普去年引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施全球關稅，被美國最高法院裁定違法後，歐盟執委會要求美國完整說明後續擬採取的措施，並期望美國履行聯合聲明中的承諾。

美國最高法院的裁決看似終結了一波經濟不穩定，然而川普隨後又宣布將用其他法源向全球各國開徵15%的進口關稅，國際經貿局勢將陷入新一波動盪，許多國家持續觀望、審慎因應。

歐盟執委會22日發布聲明，呼籲美國完整說明後續擬採取的措施，並表示目前的情勢並不利於歐、美雙邊實現2025年8月時發布的聯合聲明中所記載的「公平、平衡且互利」的投資與貿易關係。

聲明強調，歐盟執委會始終致力於確保歐盟的利益可以獲得充分的保障，歐盟企業與出口商必須享有公平待遇、可預測與法律上的確定性。作為美國最大的貿易夥伴，歐盟期望美國履行聯合聲明中所作出的承諾，正如歐盟恪守自身的承諾。

聲明稱，以不可預測的方式實施關稅，是具有破壞性的行為，同時削弱全球市場的信心與穩定，並對國際供應鏈製造更多不確定性。

歐盟執委會在這份聲明中提到，歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）已在21日與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）通話。

歐盟執委會表示，將持續依據聯合聲明的精神，努力降低關稅。歐盟的首要目標是維護一個穩定、可預測的跨大西洋貿易環境，同時發揮作為全球規則貿易支柱的功用。

歐盟 關稅 川普

