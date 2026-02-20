我的頻道

紐約法拉盛中心攤販增 商改區憂商圈承壓 、民代籲強化執法

周末恐再降雪 隨後紐約將迎來少見暖春

對記憶體前景有信心 這家公司取得SK海力士5%股權 成第四大股東

編譯吳孟真／綜合外電
最新文件顯示，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）已取得SK海力士5%股權，成為第四大股東。（路透）
最新文件顯示，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）已取得SK海力士（SK Hynix）5%股權，凸顯全球機構投資人對南韓半導體企業的高度關注。

SK海力士20日在向南韓交易所（KRX）申報文件中揭露，截至本月10日，貝萊德已透過旗下多檔基金，買進10萬808股，合計持股為3,640萬股，比重達5%，依20日收盤價計算，市值約34.6兆韓元（239億美元）。這是貝萊德自2018年5月9日以來，首度對其持股逾5%，成為SK海力士第四大股東。

消息傳出，SK海力士股價20日盤中一度上漲7.3%至95.5萬韓元（660美元），改寫盤中歷史新高，也推升南韓KOSPI指數首度突破5,800點。

貝萊德上月也加碼三星電子，在28日買進約210萬股普通股，持股比重升至5.07%，市值約25.4兆韓元（180億美元）。

全球機構投資人擴大布局南韓兩大半導體企業，反映市場對記憶體產業前景的預期升溫。韓華投資證券研究員安賢國（音譯，Ahn Hyun-kook）日前發布報告指出，「目前半導體股本益比低於新冠疫情衝擊時的低點；相較下，扣除半導體後的KOSPI指數本益比，幾乎接近疫情牛市高峰的水準」。

在半導體股走強帶動下，韓國投資證券公司將今年KOSPI指數目標區間的高端，自5,650點調升至7,250點，理由在於，半導體獲利預期改善，推升每股盈餘預測值，而股利政策優化，也可望提高估值。

