市場信心依然脆弱 金價跌破4,900美元 銀價重挫5%

在亞洲多國市場都休市而交易清淡之際，投資人持續審慎調配資金。（美聯社）

在亞洲多國市場都休市而交易清淡之際，投資人持續審慎調配資金，國際金價 17日盤中跌破4,900美元，銀價重挫5%，美債走揚，美股 期指下挫。

彭博資訊報價顯示，紐約黃金現貨17日一度跌2.7%至每英兩4,860美元，白銀現貨更重挫5%，報美英兩72.8060美元，凸顯市場信心依然脆弱。

法國巴黎銀行、德意志銀行及高盛等業者都表示，金價在漲多後會有回檔風險，但終將恢復漲勢，支撐有二：通膨與美元貶值交易。專家認為，銀價重挫較像是投資人的風險管理，在1月沒有利多而跳展後，2月原就易突然重挫。

股市投資人信心也保持審慎，東京日經225指數17日盤中跌0.9%，美股道瓊工業指數期貨跌0.3%，那斯達克100指數期貨跌幅更大，為0.8%。美國10年期公債殖利率 則跌2個基點至4.03%，2年期公債殖利率跌向2022年來最低。

KCM交易公司市場分析師沃特勒指出，亞洲多個市場休市，以及缺乏全新的觸媒，促使投資人防禦操作，尤其人工智慧（AI）可能顛覆現有產業模式的「AI恐慌交易」憂慮未消，投資人也關注美國與伊朗的最新談判前景。