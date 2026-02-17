社會觀感變 南韓電玩被視為正當工作 外銷額超車K-pop

我的頻道

編譯陳律安／綜合報導
自英雄聯盟賽事舉辦以來，南韓隊伍已勇奪十座冠軍。（美聯社）
自英雄聯盟賽事舉辦以來，南韓隊伍已勇奪十座冠軍。（美聯社）

南韓，打電玩過去一度被拿來與毒品、賭博與酒精等成癮物質相提並論，更曾強迫青少年在午夜斷網；如今，電玩產業成為一大經濟貢獻來源，電玩被視為正當工作，電競學院則提供學員賺取高額薪資的機會。

7歲電玩名將Lehends（孫施尤）曾因遊戲成癮遭母親反對，直到他贏得業餘賽獎金200萬韓元（約1380美元）。如今他效力農心戰隊，多次拿下風靡全球推塔遊戲「英雄聯盟」冠軍。

他的電競之路，顯示南韓社會對電玩的觀感已翻轉，例證是去年10月，南韓總統李在明宣稱「電玩不是成癮物質」。頂級電競選手透過薪水、獎金與取得贊助，換算美元的年收入可達六位數以上。

南韓電玩產業規模也大幅增長，從2019至2023年擴增47%至22.96兆韓元（約158億美元），同期外銷額增至10.96兆韓元（約76億美元），占南韓內容出口近三分之二，遠勝南韓流行音樂（K-pop）。

這生態系的一環是電競，即以職業聯賽與戰隊為核心、具組織性的競技型電玩賽事。2023年，電競產業規模約1.77億美元，卻扮演產業門面、行銷引擎等角色，左右遊戲推廣、贊助及玩家消費等方式。

十多間南韓學府與大專院校設有電競學程，更多機構提供電玩產業相關學位。在首爾的農心電競學院，訓練室裡青少年們緊盯螢幕，教練團在旁指引，這裡是電競夢想孵育之地，每月提供學員20小時訓練時程，收費約50萬韓元（約344美元），2018年開設以來已孕育出42位職業選手。

22歲的盧俊賢從大學機械工程系休學，正在受訓，期待能成為「英雄聯盟」職業選手。但農心電競執行長吳志煥（音譯）說，只有約1%–2%的受訓學員能成為職業選手或取得電競相關工作。

電競學院訓練過程包括學員長時間投入對戰、影片分析與接受團隊戰術安排，同時搭配心理層面訓練，類似頂級運動的訓練體系。

南韓教育部近期調查顯示，小學生最想從事的職業，電競選手名列第五。不過，電競選手的職業生涯相當短，通常30歲前就劃下句點，此外，由於南韓男性必須服兵役，進一步縮短可投入電競的時間。

英雄聯盟南韓冠軍聯賽（LCK）秘書長李艾登表示，南韓之所以能支配英雄聯盟領域，歷來15座世界冠軍，LCK隊伍奪下十座，差別在於訓練量與專注度，「南韓職業選手每天訓練超過16個小時」。

世報陪您半世紀

傷口撒鹽 政府只秀亮麗數字 學者籲雨露均霑

南韓這城市 獲評恐攻風險最低旅遊地

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

中國女子南韓濟州機場前高架橋墜落 搶救不治身亡

