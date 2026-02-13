財測展望樂觀 應材股價大漲

應用材料本季業績展望樂觀出乎意料，顯示AI 與記憶體的需求正帶動晶片製造設備的買氣。應材13日股價應聲大漲8%。為了趕上需求，這家美國最大半導體製造設備供應商，計畫在本年度把半導體設備業務擴大逾20%。

應材上季（截至1月25日的三個月，公司會計年度第1季）營收年減2%至70.1億美元，但減幅比市場預期的少很多，分析師原估營收只會有68.6億美元。上季每股純益2.38美元，也優於預期的2.21美元。

展望本季（止於4月30日的三個月，會計年度第2季）營收可達76.5億美元左右，遠優於分析師平均預估的70.3億美元。扣除部分項目後的每股純益，估計約為2.64美元，亦高於預期的2.29美元。

執行長迪克森（Gary Dickerson）在聲明中表示：「產業對AI運算的投資加速，正推動公司的業績表現。」

應材先前因為美國政府對中國的科技出口管制，營運成長放緩，現在看到反彈。

其中，記憶體製造設備的需求勢必成為一大亮點，因為三星 電子與美光科技等客戶都在擴大生產規模，因應市場短缺。

迪克森特別提到，AI運算系統必備的高頻寬記憶體（HBM）是關鍵驅動力。他說：「我們預期今年半導體設備業務的成長將超過20%。」他認為，需求和成長動能將持續到2027年。

另外，應材最近也解決了一項法律爭端。本周稍早，應材宣布計畫支付2.525億美元，與美國商務部 就調查違規出貨到中國一案，進行和解，結束這場持續數年的糾紛。

應材股價去年上漲了58%，但仍落後於其他同業的爆發性表現，例如，科林研發（Lam Research）去年股價上漲超過一倍、科磊（KLA）漲幅高達93%。受應材周四最新財報利多激勵，科林研發和科磊的股價在盤後也同步上漲。