我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不訂最便宜房型 5招讓旅館免費升等高機率實現

美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

財測展望樂觀 應材股價大漲

編譯黃淑玲、記者尹慧中／綜合報導

應用材料本季業績展望樂觀出乎意料，顯示AI與記憶體的需求正帶動晶片製造設備的買氣。應材13日股價應聲大漲8%。為了趕上需求，這家美國最大半導體製造設備供應商，計畫在本年度把半導體設備業務擴大逾20%。

應材上季（截至1月25日的三個月，公司會計年度第1季）營收年減2%至70.1億美元，但減幅比市場預期的少很多，分析師原估營收只會有68.6億美元。上季每股純益2.38美元，也優於預期的2.21美元。

展望本季（止於4月30日的三個月，會計年度第2季）營收可達76.5億美元左右，遠優於分析師平均預估的70.3億美元。扣除部分項目後的每股純益，估計約為2.64美元，亦高於預期的2.29美元。

執行長迪克森（Gary Dickerson）在聲明中表示：「產業對AI運算的投資加速，正推動公司的業績表現。」

應材先前因為美國政府對中國的科技出口管制，營運成長放緩，現在看到反彈。

其中，記憶體製造設備的需求勢必成為一大亮點，因為三星電子與美光科技等客戶都在擴大生產規模，因應市場短缺。

迪克森特別提到，AI運算系統必備的高頻寬記憶體（HBM）是關鍵驅動力。他說：「我們預期今年半導體設備業務的成長將超過20%。」他認為，需求和成長動能將持續到2027年。

另外，應材最近也解決了一項法律爭端。本周稍早，應材宣布計畫支付2.525億美元，與美國商務部就調查違規出貨到中國一案，進行和解，結束這場持續數年的糾紛。

應材股價去年上漲了58%，但仍落後於其他同業的爆發性表現，例如，科林研發（Lam Research）去年股價上漲超過一倍、科磊（KLA）漲幅高達93%。受應材周四最新財報利多激勵，科林研發和科磊的股價在盤後也同步上漲。

世界日報 陪您半世紀

AI 商務部 三星

上一則

估值疑慮未消市場氛圍謹慎 美股漲跌互見

下一則

Google AI模型升級 推理能力躍進 OpenAI新產品別苗頭

延伸閱讀

再添NAND樂觀氛圍 鎧俠財測超強 激勵股價續漲

再添NAND樂觀氛圍 鎧俠財測超強 激勵股價續漲
逾百人費城Target抗議 籲禁ICE店內抓捕

逾百人費城Target抗議 籲禁ICE店內抓捕
美光：HBM4晶片已提前供貨客戶

美光：HBM4晶片已提前供貨客戶
聯想示警：記憶體短缺 衝擊PC出貨

聯想示警：記憶體短缺 衝擊PC出貨

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

2026-02-10 10:41
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10
(路透)

美股強勁反彈 道指收盤首度突破5萬點大關

2026-02-06 17:36

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
4生肖春季運勢走上坡 屬雞職場受重用、他貴人運走強

4生肖春季運勢走上坡 屬雞職場受重用、他貴人運走強