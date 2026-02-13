我的頻道

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

美股遇「AI恐慌」賣壓 投資人轉向亞洲「條條大路通往台積電」

編譯簡國帆／即時報導
人工智慧（AI）支出暴增、以及可能干擾企業營運的「AI恐慌交易」蔓延。（路透）

人工智慧（AI）支出暴增、以及可能干擾企業營運的「AI恐慌交易」蔓延，使美股諸多類股如骨牌般連番倒下，最新為商用不動產與物流類股，道瓊工業指數也跌破50000點，投資人因而轉向主宰AI供應鏈的亞洲找機會，更有基金經理人認為，AI商機「條條大路通往台積電」。

最近業務重點還是銷售卡拉OK的佛州Algorhythm控股公司12日表示，能用AI提高貨運業務效率，物流類股應徵重挫，道瓊市場數據顯示，這波跌勢最終使道瓊運輸指數市值蒸發超過170億美元，凸顯市場對於「AI破壞浪潮」的驚弓之鳥情緒。

此前，Anthropic推出Claude Cowork工具，拖累金融數據與軟體供應商股價大跌，OpenAI將增加房屋保險報價應用，重創保險經紀類股，金融軟體供應商Altruist推出一款AI工具，能幫助理財顧問制定客製化的稅務策略，拖累財富管理和經紀業者股票下挫，並且蔓延到美歐商用不動產類股。

投資人除了湧入押注不會受到AI衝擊的股票，例如消費必需品和公用事業股，也直接買進亞洲的AI硬體供應鏈股票，MSCI亞太指數今年來已累計漲逾12%，凸顯市場資金偏好已從面臨龐大支出憂慮的AI先驅，轉向擁有強烈定價權的硬體生產商。

寶盛（Julius Baer）香港研究部門主管Richard Tang指出，美國的主要憂慮勢超大型雲端業者砸重金，而亞洲許多科技業者位居上游，最後不管是誰勝出，上游業者都能從下游企業收到營收。亞洲及截先進晶片製造商、代工廠以及組裝業者，是AI基礎設施的關鍵。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師艾莉雅加認為，美國的一些傷疤同時也是亞洲的利多，特別是運用代理AI所需的硬體基礎設施，現在市場正真正為「AI代理的ChatGPT時刻」定價。彭博彙整數據顯示，使亞股與美股每周報酬率的關聯性也因此降到2022年6月來最低。

儘管亞洲無法完全自外於全球動盪，但目前亞股表現預料將繼續優於其他地區，要歸功於當地企業在AI生態系的不同角色、價位較低、及獲利成長較強。

Alphinity投資管理公司客戶投資組合經理人蓉克說，「我們正投資於晶片製造商等促成AI的企業」，「我們的一大部位就是台積電，也將持續青睞該股，條條AI大路通往台積電」。

AI 台積電 道瓊

美光：HBM4晶片已提前供貨客戶

