與Meta合作智慧眼鏡熱賣 雷朋母公司營收激增18%

依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）所屬雷朋品牌和Meta合作推出的智慧眼鏡。（路透）

全球最大的眼鏡製造商依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）上季營收營收激增18%，主要是與Meta 合作、由AI 驅動的智慧眼鏡 ，熱銷程度遠優於分析師預期。

EssilorLuxottica 11日發布財報指出，去年第4季的假期購物季，公司營收彈升18%至76億歐元（約90億美元）。彭博資訊訪調分析師預期在排除匯率波動基礎下，成長率為11%。

利多傳出後，EssilorLuxottica在紐約掛牌的ADR股價周三收盤飆漲近12%。

公司與臉書母公司Meta Platforms共同開發的智慧眼鏡，諸如旗下雷朋品牌的Ray-Ban Meta智慧眼鏡，以及奧克利（Oakley）智慧眼鏡，已成功吸引消費者，雙方聯盟在這個新興穿戴科技領域目前取得領先地位。

EssilorLuxottica未揭露上季的個別細項的獲利，只表示AI眼鏡在去年共售出超過700萬支。

智慧眼鏡大賣是好消息，但這類先進產品的製造，在目前所在的初期階段，要快速擴大產能成本很高。投資人因而擔心公司整體利潤率其實將受到拖累。彭博分析師指出，財報顯示上季整體稅前息前利潤率（Ebit margin）為15.7%，低於市場預估共識值16.1%。主因除了關稅，就是快速成長的AI眼鏡業務稀釋了利潤。

市場對公司利潤率的擔憂，在周三反彈之前，已令公司股價從去年11月的高點下跌約22%。對此，EssilorLuxottica向投資人保證AI眼鏡不會永久性地損害利潤率。執行長米勒里（Francesco Milleri）在聲明中就說：「展望未來五年，我們致力於實現穩健的營收成長，並使調整後的營業利潤增速與營收保持一致。」

Meta上個月曾經表示，由於供不應求，已推遲於去年九月在美國推出的最新款Meta Ray-Ban Display智慧眼鏡的之國際擴張計畫。根據彭博社先前報導，Meta正尋求今年將產能可以增加一倍，達到2000萬支以上。

財務長葛瑞西在財報電話法說會中表示：「我認為我們內部或外部都具備應對未來幾年需求所需的產能，我們正與 Meta 密切合作進行規畫。」他也補充說，隨著產品不斷創新，預計價格可以往上走。