星國公布新年度預算 喊打造全球AI中心

編譯林聰毅／綜合報導
新加坡總理黃循財12日在2026年度預算案演講中宣布，為打造星國成為全球人工智慧（AI）中心，將成立由他本人擔任主席的國家AI委員會，以提供策略指導，優先發展先進製造、相互聯通、金融和醫療保健等四大領域。政府還將允許企業申報AI支出，以獲得稅收減免和補貼。

黃循財表示：「在先進製造領域，我們的目標是加速創新，打造一流的工廠，使其在互聯互通和物流方面具備全球競爭力。」此外，AI也將用於機場和港口營運的自動化，以提高效率。政府還將審查相關法規並建立沙盒環境，以確保AI創新成果的安全測試。

黃循財說，在世界因科技挑戰及全球化退潮而變得「更危險」之際，政府公布的新年度預算案將有助於國家蓬勃發展。

他還公布一系列措施，以協助星國企業提升競爭力，包括40%企業所得稅退稅、擴大資助企業在海外擴張，以及提供資金支持處於成長階段、前景良好的新創企業。

儘管最初面臨美國關稅威脅，但去年新加坡經濟仍成長5%。政府已將今年經濟成長預測從先前的1%-3%上調至2%-4%。黃循財說，政府的目標是在未來十年內實現2%-3%的經濟成長。

根據新年度預算案，星國政府的目標是達成85億星元財政盈餘，相當於GDP的1%，高於經濟學家預期的0.6%。

AI 新加坡 退稅

人民幣升破6.9大關 近33個月新高

愛馬仕去年營利77.9億美元 優於預期

全球清廉指數丹麥奪冠 這國家連兩年亞太第1

2025全球清廉印象指數 這國奪冠 新加坡亞太第1

法國總理挺過不信任投票 2026年預算案終於過關

紐森新預算案 不見拯救地方新聞業資金

