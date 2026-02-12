AI搶飯碗？學者：僅1%技能會被完全取代

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
Indeed首席經濟學家指出，多數工作不會因AI消失，而是轉向由人類主導、AI協助的「重設」模式。圖為美國求職者在企業徵才活動中排隊應徵。(路透)
Indeed首席經濟學家指出,多數工作不會因AI消失,而是轉向由人類主導、AI協助的「重設」模式。圖為美國求職者在企業徵才活動中排隊應徵。(路透)

全球大型招聘平台Indeed的首席經濟學家古德爾（Svenja Gudell）近日指出，全球就業市場正處於關鍵轉折點，勞動力供給日漸緊縮，技能需求快速轉變，人工智慧在職場中的角色持續擴大——然而發展並不平均，速度也不如部分媒體所暗示的那樣迅猛。

根據商業內幕報導，古德爾強調，當前勞動市場更接近「重設」，而非徹底「顛覆」。職位並未大量消失，但工作的執行方式正持續變化。

Indeed數據顯示，僅約四分之一職位可能面臨AI帶來的重大轉型，絕大多數工作（54%）將經歷「混合式改變」：AI輔助執行部分任務，人類仍掌握主導權。

在分析近2900項技能後發現，目前不到1%能被完全取代，預估約46%的技能將經歷「逐項任務調整」，不會整組消失。未來員工將從執行細節轉向指揮AI，更專注於策略與判斷。

儘管討論熱烈，但AI應用仍處於早期階段：Indeed美國平台上僅有4%職缺提及AI，45%雇主完全未發布相關職位，顯示採用進程仍集中在少數大型科技企業。

古德爾總結，AI驅動的轉型將是漸進且不均衡的，成效不只取決於技術，更與組織策略密切相關。

Indeed觀察到，勞動市場正「降溫」而非「崩潰」，處於低招聘、低裁員的環境。職缺數量仍比疫前高52%，失業率微升至4.4%，離職率則回落至2014–2015年水準。

數據顯示，白領與遠端職位（如科技、行銷）壓力較大，初階職缺較疫前減少逾21%，增加青年就業難度。然而此趨勢早在生成式AI普及前已出現，主因是疫情期間的過度招聘。

古德爾提醒，企業領導人當前最應避免的錯誤，是將AI純粹視為降低成本的工具。她建議根據任務屬性，重新設計工作流程，強化人類獨有的判斷力、創造力與同理心，同時，招聘時重視潛力與適應力，不僅憑資歷選才。

