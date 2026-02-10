我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

Nvidia與SK集團 「炸雞啤酒會」談下一代AI資料中心合作

編譯易起宇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
SK集團會長崔泰源（右）和輝達執行長黃仁勳據傳近日在美國舉行了一場「炸雞啤酒會」，還帶上各自的女兒。外界推測，雙方可能討論了在AI半導體和資料中心的進一步合作。 （美聯社）
SK集團會長崔泰源（右）和輝達執行長黃仁勳據傳近日在美國舉行了一場「炸雞啤酒會」，還帶上各自的女兒。外界推測，雙方可能討論了在AI半導體和資料中心的進一步合作。 （美聯社）

SK集團會長崔泰源和輝達執行長黃仁勳據傳在矽谷舉行了一場「炸雞啤酒會」。外界推估，這場會面的重點可能是為Nvidia輝達（另稱英偉達）下一代產品搭載第六代高頻寬記憶體（HBM4）的計畫，以及在興建下一代人工智慧（AI）資料中心方面討論潛在合作。

綜合朝鮮日報、Hankyung報導，據業界消息人士透露，崔泰源和黃仁勳5日在美國加州一家名為「99炸雞」的炸雞店會面。

其他與會者包括崔泰源的女兒、Integral Health執行長崔敏貞，以及黃仁勳的女兒、輝達機器人部門高級總監黃敏珊（Madison Huang）。

外界普遍認為，這次會面可能討論了中長期的合作計畫，且不只是在包括HBM的AI半導體方面，也包括在下一代AI資料中心的建設方面。

據了解，雙方就SoCAMM（被視為HBM之後的下世代伺服器記憶體）以及快閃記憶體供應等議題，進行了廣泛交流。SK海力士已是輝達的重要合作夥伴之一，且一直在加大對AI半導體和解決方案的投資。

半導體業界人士指出，包含SK海力士執行長郭魯正在內的記憶體事業重要高層，也出席了此次會談。外界推測，雙方深入討論了HBM的供應問題。輝達預計於今年下半年推出的新世代AI加速器「Vera Rubin」每組將搭載288GB的HBM4。

據了解，崔泰源向黃仁勳承諾「供應不會有任何受擾的情況」。

業界也推測，雙方討論了2027年正式推出的第七代HBM（HBM4E），以及客製化HBM（cHBM）。觀察人士認為，崔泰源也在討論中，推動兩公司在HBM以外合作。

崔泰源早先就曾傳出將在本月上旬進行一系列訪美活動。南韓總統李在明4日在青瓦台召見十大集團負責人，當時三星、現代和LG集團的負責人大多親自出席，但SK集團卻派出SK Supex Council董事長崔昌源代替崔泰源出席，而引起關注。

輝達 AI 黃仁勳

上一則

逢低承接買盤出籠 金價重返5000美元

下一則

蘋果新品連環秀 平價iPhone快來了

延伸閱讀

韓媒爆料黃仁勳和崔泰源在美「炸雞啤酒會」討論內容曝光

韓媒爆料黃仁勳和崔泰源在美「炸雞啤酒會」討論內容曝光
Nvidia股價躍漲逾7% 黃仁勳「這番話」驅散AI支出疑慮

Nvidia股價躍漲逾7% 黃仁勳「這番話」驅散AI支出疑慮
AI取代軟體業? 黃仁勳駁斥此種觀點不合邏輯

AI取代軟體業? 黃仁勳駁斥此種觀點不合邏輯
黃仁勳：Nvidia將考慮參與OpenAI下一輪募資和IPO

黃仁勳：Nvidia將考慮參與OpenAI下一輪募資和IPO

熱門新聞

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

2026-02-09 07:20
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

2026-02-08 09:36

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議