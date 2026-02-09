我的頻道

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

彭博調查：美元看貶 全球金價將再衝高

編譯任中原／綜合報導
彭博資訊調查顯示，多數受訪者預期黃金價格將再走高。（路透）
彭博資訊調查顯示，多數受訪者預期黃金價格將再走高。（路透）

彭博資訊調查顯示，多數受訪者預料美元匯率2月將繼續貶值，美股及美債殖利率將上升，投資全球股市的報酬率將優於債市，並預期黃金價格將再走高，銀價及油價則相對弱勢，影響金融市場的主要催化劑是多國政府決策與美國聯準會（Fed）獨立性的不確定性。

彭博資訊Markets Pulse在元月28日到2月4日對138位市場人士進行的調查顯示，元月時走貶的美元，2月仍將承受下壓，71%受訪者預期，彭博美元現貨匯率指數將下跌。

65%受訪者認為，2月投資報酬率最高的資產是美股，認為美國公債較佳者占35%，預料美國10年期公債殖利率上升者占64%，預測會下跌者占36%。

儘管美股走勢詭異，但由於美國總體經濟基本面仍具支撐力道，股市賣壓可能只是短暫現象。德意志銀行策略專家艾倫表示，「投資人應該將新聞雜音與熱絡的經濟背景區分開來，目前基本面沒有不利信號」。美國將罕見在本周同時公布1月就業報告與消費者物價指數（CPI），預料將顯示勞動市場顯露疲態，通膨降溫。

受訪者仍看好黃金，表示儘管最近金價激烈盪，但多頭走勢未受重創。41%認為金價將上漲，只有8%預料金價逆轉；預料銀價上漲者占8%，回跌者占28%；預估油上漲者僅9%，下跌者占25%。

受訪者認為最可能催動市場的因素是Fed新任主席提名人出爐、地緣與關稅等國際政策演變。

30%的受訪者表示2月將減碼投資部位，19%表示將加碼，51%維持不變；以亞洲市場為主要投資標的者占24%，歐洲占29%，美／加占39%。

金價 殖利率 美股

上海商場設黃金回收ATM：現場檢測並熔金 款項幾小時到帳

NBA／「小惡棍」率太陽19分逆轉 比肩林書豪、范弗利特神紀錄

金價暴跌：北京首飾場排隊2小時抄底 有人變現200萬元金條

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

