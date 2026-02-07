沙烏地阿拉伯銷亞洲原油 連續4個月調降價格

我的頻道

編譯林文彬／綜合報導

全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯5日調降銷往亞洲的主力石油產品價格，至五年多低點，是連續第四個月調降，進一步證明全球石油供過於求。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）在聲明中表示，阿拉伯輕原油3月銷往亞洲的官方銷售價格，從2月的比阿曼／杜拜平均油價每桶高出0.3美元，調降至兩者價格一致。路透數據顯示，這是2020年12月以來最低的官方銷售價格，但每桶0.3美元的降幅小於預期。

Aramco也調降銷往亞洲的阿拉伯中質和重質原油價格至2020年中以來最低水準，但調高超輕與特輕原油價格，銷往美國、西北歐和地中海地區的原油價格也全面下跌。

沙國每月原油訂價是全球交易員密切關注指標，為全球其他主要石油產區賣家定調。

亞洲是中東原油最大市場，沙國為精煉商設定的價格不只決定加工獲利能力，也會影響全球汽油和柴油等燃料價格。

石油輸出國組織與盟友（OPEC+）持續減產數年後2025年4月開始提高石油產量，是全球石油供給增速持續高於需求主因，美國、蓋亞那和巴西等其他產油國也持續擴大生產石油。

國際油價基準布蘭特原油價格去年下跌18%，今年來則隨著投資人擔心美國可能攻擊伊朗而走揚。

