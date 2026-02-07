我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

減重藥「Wegovy」疑遭仿製還賣更便宜 諾和諾德喊告

編譯湯淑君／綜合報導

諾和諾德剛在美國推出口服版「Wegovy」減重藥，不料遠距醫療公司Hims & Hers Health的仿製版減重藥就在市場販售，售價還便宜100美元。諾和諾德指控Hims的藥品非法仿冒，揚言提告。

這家丹麥製藥公司本周禍不單行，因為發布財測預警，估計今年營收最糟可能下滑13%，股價應聲重挫，市值蒸發600億美元。

Hims的仿製減重藥丸上市首月將以49美元銷售，接下來每月要價99美元，適用於加入五個月訂閱方案者。相形之下，諾和諾德元月推出的「Wegovy」口服藥，售價每月149美元起跳，初期銷售告捷。

諾和諾德指稱Hims的行為不僅違法，還可能嚴重危及病患健康。該公司說：「諾和諾德將採取法律行動，並向監管當局申訴，以保護病患、本公司智慧財產，並維護美國正規藥品審核框架的完整性。」

Hims則在X平台上發文自我辯護，聲稱遭藥廠指責「危險、違法、不利市場」並非頭一遭，「這種說詞可以預見，全是陳腔濫調而且並非事實」。

諾和諾德面臨禮來減重藥侵蝕市占，又遭Hims這類遠端醫療公司銷售仿製版藥品衝擊，使這家丹麥藥廠盼新版「Wegovy」有助重拾優勢的展望蒙上陰影。

瑞穗醫藥分析師霍爾茲估計，諾和諾德減重藥丸上市頭一年將賺13億美元至13.5億美元的營收。諾和諾德說，新藥推出四周來，已有逾17萬名病患服用。分析師盛讚這是記憶所及最成功的新藥開賣銷售佳績之一。

近幾年來，諾和諾德和禮來的「瘦瘦針」產品供不應求，導致市場普遍缺貨。Hims和其他遠距醫療公司看到商機，於是趁機推出便宜的仿製藥品，藉由調整劑量或添加成分，讓自家產品顯得與品牌藥有所不同。

分析師揣測，禮來的實驗性口服GLP-1藥丸，可能成為下一個仿製目標。

減重 丹麥

上一則

中國太陽能裝機量 恐見2019來衰退

下一則

比特幣跌至6萬美元後回彈 分析師：可能只是曇花一現

延伸閱讀

快速減重變成「瘦瘦筆臉」 醫：三個月內體重下降10%小心臉凹又老態

快速減重變成「瘦瘦筆臉」 醫：三個月內體重下降10%小心臉凹又老態
吃減重藥吃到失明、腸裂 GLP-1藥商官司至少4400起

吃減重藥吃到失明、腸裂 GLP-1藥商官司至少4400起
有人失明、腸裂…猛健樂等GLP-1類減重藥物 2年來已4400起官司

有人失明、腸裂…猛健樂等GLP-1類減重藥物 2年來已4400起官司
養生／養成5個好習慣 輕鬆減重不復胖

養生／養成5個好習慣 輕鬆減重不復胖

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買