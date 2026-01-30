避險需求強 金價單日漲3.2%破5500美元 帶動基本金屬走勢

市場預期Fed將更趨鴿派且獨立性被削弱，加上地緣政治風險，「可能正驅動散戶領軍、加速布局黃金」。（歐新社）

國際金價 漲不停，29日突破5500美元關卡，再創歷史新高，延續因美元疲軟，以及市場預期下任聯準會（Fed）主席將尋求進一步貨幣 寬鬆所引發的猛烈漲勢。

現貨金價29日大漲3.2%，至每英兩5595.47美元，延續前一交易日收盤上漲4.6%的氣勢，當天創下新冠疫情高峰以來最大單日漲幅紀錄；白銀現貨漲逾4%，至每英兩121.65美元，再創新高，白金和鈀金也同步齊揚。2026開年第一個月還沒結束，國際金價已勁揚近三成，白銀更飆漲逾六成。

地緣政治風險升溫、投資人逃離貨幣和美債，加上美元走勢疲軟，引發一波對貴金屬的投資需求。此外，儘管Fed在今年第一場政策會中決議維持利率不變，但交易者押注Fed新主席可能傾向更寬鬆的政策。

根據世界黃金協會（WGC）最新統計，全球黃金需求在去年第4季攀升至1303噸，創歷史新高，相關ETF也流入大量資金，金條和金幣的購買量也升至12年來最高水準。

WGC表示：「緊張的地緣政治局勢，似乎將在2026年再次成為影響黃金走勢的主要因素，這將支撐各國央行 持續高漲的需求、強勁的黃金ETF資金流入及金條和金幣的強勁需求。」

但據WGC的資料，去年全年各央行和政府部門總計買入860多公噸黃金，低於之前三年每年超過1000公噸的力道，取而代之的是黃金ETF，成為貴金屬價格飆漲的主力。黃金ETF去年的黃金持有量增加800公噸，終止了連四年下滑的頹勢。

去年金條和金幣的購買量也大幅成長，達到1374公噸，創十多年來最高紀錄，中國和印度的需求尤其強勁。隨著金價上漲和經濟不確定性持續存在，投資人愈來愈青睞金條而非珠寶。甚至在中國，零售投資需求首次超過了珠寶消費。

就連基本金屬也「基」犬升天，LME銅期貨28日盤中大漲約7%，首度突破1.4萬美元，29日仍維持在此水準之上。

其他五種主要基本金屬也全面上揚，其中鋁價創下三年新高。 涵蓋六大金屬的LMEX金屬指數今年迄今上漲約7%，距2022年觸及的歷史高點僅一步之遙。

不過，高盛集團認為，基本金屬年初以來的漲勢將遭遇逆風，因為價格飆升及市場看漲情緒，悖離了製造業需求趨於疲軟的現實，這點在中國市場尤為明顯。