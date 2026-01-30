豐田汽車連6年銷量全球奪冠 再拉開與第2名福斯差距

豐田 汽車連續第六年獲得全球銷售冠軍，儘管該公司面對貿易動盪和競爭加劇，仍憑破紀錄銷量拉開與第二名福斯汽車（VW）差距。

豐田29日表示，包含母公司Toyota和Lexus品牌與子公司大發和日野汽車，去年全球銷售年增4.6%至1130萬輛，產量則年增5.7%至1120萬輛。福斯去年銷量則年減0.5%至約900萬輛。

這些數字顯示，儘管美國總統川普 發動貿易戰，以及中系車廠崛起，豐田仍能保持正軌。全球車廠正在示警，它們將因川普關稅面臨數十億美元虧損，並將需調整價格、移轉生產至美國，或減產。

豐田成長主要受美國和日本 銷售帶動，這兩地區合計占其母公司銷售逾40%。在油電混合動力車人氣回升下，Toyota和Lexus品牌車輛去年在美銷售增長8%，產量則增近10%。儘管川普對從日本進口車輛和相關零件課徵15%關稅，豐田去年從日本輸美車輛仍躍增14.2%至約61.5萬輛。豐田去年日本銷售則大增12%。

在全球最大汽車市場中國，豐田去年銷量微增0.2%至178萬輛，四年來首次未見下滑。豐田表示，儘管面對中國電動車業者強烈競爭，其油電混合動力車和新款純電動車仍感受到強勁需求。若按車輛類型統計，混合動力車仍是豐田搖錢樹，去年全球售出440萬輛，占總銷量42%。