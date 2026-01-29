我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

MSCI揚言降評 印尼股重挫7%

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

印尼股市28日收盤重挫逾7%，在全球主要股市中敬陪末座，主要是明晟（MSCI）對該股市投資限制太多表示疑慮，並警告可能將這個東南亞最大市場降至「邊境市場」等級。

MSCI在聲明中指出，由於印尼股市「根本性的可投資缺陷」始終未能解決，加上有聯合炒作股價之虞，將立即停止將新股票納入指數，停止調升可供投資的流通股數。雅加達綜合指數盤中重挫8.8%，寫九個多月來最深跌幅，甚至觸發暫停交易30分鐘的機制。

若印尼5月前在股市透明度方面仍無充分進展，MSCI將重新評估該國股市的開放程度，如此一來，印尼企業在MSCI新興市場指數的權重可能遭調降，還可能降級至邊境市場等級。

MSCI先前要讓印尼股市更嚴格「自由流通」（free float）的定義，也就是可供交易的股數，這也是決定個股在基準指數中權重的關鍵因素。MSCI表示，考慮採用替代資料來源來評估真實的自由流通量；若發現企業的實際數據低於申報數據，被動型基金將被迫削減現有部位。

SGMC資本公司合夥人米爾普里說：「印尼到5月前實際上處於觀察期。目前雖無強制拋售，但在此不確定因素籠罩下，市場信心趨向中性偏空。」

印尼 邊境 東南亞

上一則

韓股市值超越德股 躍升全球第10名

下一則

去年聖誕旺季表現平 LVMH今年買氣不妙

延伸閱讀

迎春年節展／印尼傳統舞蹈團獻藝 交流文化

迎春年節展／印尼傳統舞蹈團獻藝 交流文化
偷渡、逾期停留 113人遭港遣返 多來自越南、印尼、印度

偷渡、逾期停留 113人遭港遣返 多來自越南、印尼、印度
印尼官員暗示今可能減產 鎳價飆漲至接近2024年中來高點

印尼官員暗示今可能減產 鎳價飆漲至接近2024年中來高點
憂AI產出深偽不雅圖 印尼暫封鎖Grok成全球首例

憂AI產出深偽不雅圖 印尼暫封鎖Grok成全球首例

熱門新聞

優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10
輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇年會上發表演說。歐新社

AI將創造高薪機會 黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

2026-01-21 10:31

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦