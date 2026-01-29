我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

去年聖誕旺季表現平 LVMH今年買氣不妙

編譯黃淑玲、陳苓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
路易威登酩軒（LVMH）集團上季整體銷售微幅成長。 （路透）
路易威登酩軒（LVMH）集團上季整體銷售微幅成長。 （路透）

法國精品龍頭LVMH集團在聖誕旺季表現平平，並審慎看待2026年展望，削弱投資人對奢侈品業的反彈期望。

去年第4季，LVMH關鍵的時裝和皮件部門，自體銷售下滑3%，減幅高於預期。集團五個部門中，有三個在傳統的年終旺季，表現不及預期。

LVMH執行長阿諾特27日告訴投資人，2026年狀況不大可能簡單明瞭，將限制今年開支，「我們將熬過寒冬」，警告面臨「不可預見」且「受干擾」的經濟情境。

該集團在巴黎交易的股價28日一度暴跌8.2%，為去年4月以來最大盤中跌幅，並拖累歐股大盤。LVMH過去一年重挫約21%。

Burberry、卡地亞（Cartier）母公司歷峰上季業績均攀升，讓外界對業界領頭羊LVMH抱有更高期望，但其財報結果擊碎精品業步出疫後低潮的希望。生活成本壓力、關稅、地緣政治的不確定性，都壓抑消費者支出。另外，奢侈品牌也因大舉漲價，引發消費者反彈。

歷峰等公司較具韌性，是因在不確定之際，金項鍊、手鐲等，比時髦的手提包更能保值。LVMH在鐘表和珠寶方面的市場分量較小，但這個部門業績超越預期，讓LVMH上季整體銷售得以成長1%。

LVMH 歐股 關稅

上一則

MSCI揚言降評 印尼股重挫7%

下一則

硬碟巨頭希捷訂單熱爆 今年產能銷售一空 傳將擴大釋單

延伸閱讀

5城市生活成本低媲美墨西哥 愜意退休不必離美

5城市生活成本低媲美墨西哥 愜意退休不必離美
LVMH上季時裝、皮件銷售下滑 執行長示警前景不確定性

LVMH上季時裝、皮件銷售下滑 執行長示警前景不確定性
霧中聖誕

霧中聖誕
亞城圓愛老人中心舉辦跨文化聖誕聯歡

亞城圓愛老人中心舉辦跨文化聖誕聯歡

熱門新聞

優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10
輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇年會上發表演說。歐新社

AI將創造高薪機會 黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

2026-01-21 10:31

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦