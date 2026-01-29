我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

硬碟巨頭希捷訂單熱爆 今年產能銷售一空 傳將擴大釋單

編譯劉忠勇、記者吳凱中、蘇嘉維／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

全球固態硬碟（SSD）與傳統硬碟（HDD）巨頭希捷（Seagate）27日盤後公布上季財報與本季展望均優於市場預期，執行長莫斯利高喊「AI需求強勁，今年產能已經銷售一空」，客戶已提前上門預訂明年甚至2028年產能。

希捷產能塞爆，業界傳出已大舉將訂單外包給金寶、泰金寶、廣明等代工夥伴，助益相關台廠接單火熱。希捷股價28日美股早盤狂漲10%，並且激勵美光、晟碟（SanDisk）及威騰（WD）等存儲類股同步漲逾4%。

希捷訂單火熱，透露當下存儲市場盛況，希捷的固態硬碟產品採用儲存型快閃記憶體（NAND Flash），AI應用帶動存儲裝置需求爆發，不僅NAND晶片供不應求，希捷的固態硬碟等存儲裝置同步熱銷。

莫斯利透露，客戶為了搶產能，已對希捷表達「價格不是重點，有貨最重要」的態度。希捷今年產能已被預訂一空，未來幾個月將會與客戶開始接洽2027年上半年的訂單，更有部分雲端客戶開始針對2028年產能需求釋出預測。

金寶、泰金寶及廣明等希捷代工廠正迎來外包大單。其中，金寶、泰金寶一直都是國際主要硬碟代工廠商之一，並深入至固態硬碟領域，將持續受惠這波記憶體大廠追加訂單商機。

金寶總座陳威昌日前於集團旺年會受訪即透露，存儲設備是今年主要成長動能之一，泰國16廠也開始生產固態硬碟，並且有擴產計畫。

另外，泰金寶也積極啟動營運布局和生產基地調整，追求利潤最大化。

廣明是希捷主要代工廠，目前固態硬碟營收占比約四成、傳統硬碟約兩成，兩者加總超過四成，是目前營運主力。

目前廣明不含子公司達明負責的機器人相關產品線，生產比重為泰國六成、中國四成。廣明董事長何世池曾透露，當初前往泰國設廠，就是為了配合客戶近供應鏈生產的需求，因硬碟產業包括兩大品牌威騰、希捷的主要生產據點都在泰國。

泰國 AI 供應鏈

上一則

去年聖誕旺季表現平 LVMH今年買氣不妙

下一則

AI點火 SK海力士獲利攀峰 營收勁揚46%

延伸閱讀

投資人找尋新的AI熱門股 記憶體業者股價飆

投資人找尋新的AI熱門股 記憶體業者股價飆
重量級科技股將揭露財報 未來一周美股四大觀察變數

重量級科技股將揭露財報 未來一周美股四大觀察變數
川普邀入和平理事會 泰總理阿努廷：下屆政府決定

川普邀入和平理事會 泰總理阿努廷：下屆政府決定
台灣臻鼎獲准投資 重押泰國20億美元

台灣臻鼎獲准投資 重押泰國20億美元

熱門新聞

優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10
輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇年會上發表演說。歐新社

AI將創造高薪機會 黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

2026-01-21 10:31

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦