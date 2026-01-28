LVMH上季時裝、皮件銷售下滑 執行長示警前景不確定性

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
路易威登酩軒（LVMH）集團上季整體銷售微幅成長。 （路透）
法國精品龍頭路易威登酩軒（LVMH）集團上季營收優於預期，但關鍵的時裝和皮件部門銷售減幅甚於分析師預估，執行長阿諾特（Bernard Arnault）也審慎看待2026年展望，LVMH在紐約股市掛牌的ADR在27日收盤跌1.6%。

LVMH去年第4季自體銷售年比增長1%至227億歐元，略優於分析師預估的223.7億歐元，美國與日本以外的亞太地區自體銷售額均成長1%，高於預估，但歐洲下降2%，日本更減少5%，降幅都大於預期。

以部門來看，關鍵的時裝和皮件部門上季自體銷售下滑3%，香水與化妝品銷售下滑1%，酒類部門銷售萎縮9%，都不如預期，顯示仍承受市場需求疲軟所帶來的營運壓力。不過，珠寶與手錶部門銷售成長8%，精選零售事業的銷售也成長7%。

阿諾特表示，審慎看待未來一年前景，今年會限制開支，「由於地緣政治危機、經濟不確定性和特定國家政策持續－包括我們的政策、對我們以最高稅率課稅並創造失業－我認為有理由保持審慎」，「我樂觀看待中期，但短期而言，很難做出認真地預測。

他說，「2026年將不單純」，警告面臨「不可預見」且「受干擾」的經濟情境。

LVMH去年全年經常性營業利益減少9.3%為178億歐元，淨利下滑13%至108.8億歐元，每股盈餘13歐元，均優於市場所估。

