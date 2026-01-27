歐盟純電動車 首度賣贏汽油車

我的頻道

編譯湯淑君／綜合報導
歐洲汽車製造商協會（ACEA）說，歐盟去年12月純電動車銷售超越汽油車，是歷年來首見，即使決策當局提議放寬排廢規定，也未能遏阻這股趨勢。

根據26日發布的最新數據，若把非歐盟會員國英國和挪威也算在內，泛歐洲市場12月的純電動車註冊總數（被視為新車銷售的衡量指標）上月也超過汽油車銷售。同時，歐陸地區新車銷量一連六個月呈現年成長。

福斯（VW）、寶馬（BMW）等歐洲大廠紛紛推出新車款，但在歐洲車市仍遭遇比亞迪、長安、吉利等中國大陸廠牌更激烈的競爭。在歐洲汽車工業施壓下，歐盟當局去年12月宣布計畫，擬取消原訂2035年起生效的燃油引擎車禁令。歐洲汽車製造商表示，正遭遇諸多挑戰，包括大陸低價車競爭、美國提高進口關稅，以及賣電動車難賺錢。但專家預期，電動車在歐洲車市的占有率可望持續擴增。

E-Mobility Europe祕書長賀頓說，歐洲廠牌已開始調適，例如推出平價新款電動車，同時在各國提供新優惠方案。他說：「我們見到消費者買帳。我們有信心，2026年歐洲各地銷售可望持續成長。」

根據ACEA的數據，在歐洲、英國和歐洲自由貿易聯盟（EFTA）地區，12月整體銷量成長7.6%至120萬輛，2025全年銷量成長2.4%至1,330萬輛，是五年來最高。歐盟12月總銷量成長5.8%至將近100萬輛，全年增加1.08%至1,080萬輛。12月電池動力車、插電式油電混合車和油電混合車的註冊數，分別增加51%、36.7%和5.8%，合計占總註冊數的67%。

福斯和Stellantis上月在涵蓋歐洲、英國和EFTA的泛歐車市銷售，分別成長10.2%和4.5%，雷諾則下滑2.2%。電動車大廠特斯拉銷售陡降20.2%，比亞迪暴增229.7%。

獨立汽車分析師史密特表示，汽油車銷售減少，一部分反映某些車改列排廢量較低的「輕油電混合車」。他說：「純電動車在全區銷售真要超越燃油引擎車款，還需要大約五年的時間。話雖如此，這仍是個開始。」

電動車 歐盟 比亞迪

