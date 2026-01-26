我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

接連執法事件惹議 諾姆3月3日出席國會聽證會

賭紐約市降雪幾吋？線上賭客熱門 賭金超過600萬元

南韓股民連飛彈都不怕了還怕關稅？Ksopi翻紅勁揚1% 押注川普又會退縮

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓股市27日開盤後一度跌逾1%，但隨後持續反彈並翻紅，盤中勁揚超過1%。（美聯社）
南韓股市27日開盤後一度跌逾1%，但隨後持續反彈並翻紅，盤中勁揚超過1%。（美聯社）

儘管美國總統川普揚言將把對南韓商品的關稅稅率從15%提高至25%，南韓股市27日開盤後一度跌逾1%，但隨後持續反彈並翻紅，盤中勁揚超過1%，市場觀察人士指出，川普為韓股帶來「逢低買進」的機會。

南韓基準指數Kospi一度下跌多達1.2%，隨後收復失土並轉而上漲達1.44%，收復5000點大關，報5020點。汽車股跌勢較重，反映受關稅影響，現代汽車盤中跌1.3%，成為拖累大盤的主要個股之一，而三星電子則由黑翻紅，上漲約1%。

川普周一突然威脅要將南韓輸美商品的關稅提高至25%，理由是南韓國會未能將雙方去年達成的貿易協定立法。他說，新的關稅稅率將適用於汽車、木材、藥品，以及「所有其他對等關稅」。目前，半導體大致上被排除在川普所謂的「對等關稅」之外。根據現有協定，美國目前對南韓產品課徵15%的關稅。

北韓近年多次試射導彈，但南韓股民總是穩若泰山，韓股指數通常不受影響。這一回川普又啟動對南韓的關稅威脅，但南韓股民認定川普最終又會上演「TACO」戲碼（川普總是臨陣退縮），鮮少完全落實這類強硬表態。

KB證券董事總經理Peter Kim表示：「全球市場對川普的強硬言辭已愈來愈麻木，因此他的關稅威脅必須進一步升高、且持續更久，才會對市場產生實質影響。」「與全球其他日益升高的地緣政治風險相比，25%的關稅幅度幾乎只是小巫見大巫。」

其他分析師也認為川普的關稅威脅只是一種談判策略。Allspring全球投資組合經理Gary Tan表示：「任何修正幅度可能都不會太深，因為市場對關稅相關消息的抗壓性正在提高。」「我們認為這更像是一種談判策略，目的是加快南韓對美投資的腳步。美國將南韓視為亞洲的長期戰略夥伴。」

Lombard Odier新加坡資深總體策略師Homin Lee也說，「我們暫時假設，這是既有談判模式的一環，先以吸睛的強硬動作開場，最終以較不激烈的結果收尾」。

此外，韓股大盤走強，也反映了即便是被川普點名的汽車等產業，對南韓基準指數的重要性仍遠不及科技巨頭。Kospi指數今年來上漲18%，大幅領先標普500指數的1.5%漲幅，主要受惠於全球AI熱潮。

關稅 南韓 川普

上一則

金價衝破5000元 白銀同步暴衝 投資人加速撤離美債

下一則

Zoom押寶AI挖到礦 對Anthropic的5100萬美元持股 價值可能破20億

延伸閱讀

最高法院裁決前先下手？川普對韓加關稅 專家：期待今年穩定落空了

最高法院裁決前先下手？川普對韓加關稅 專家：期待今年穩定落空了
川普拋25%關稅炸彈 現代、起亞錯愕恐損失34億元

川普拋25%關稅炸彈 現代、起亞錯愕恐損失34億元
4年來換了第5位 哥大聘姆努金出任校長

4年來換了第5位 哥大聘姆努金出任校長
川普翻臉加徵對南韓關稅至25% 青瓦台緊急回應了

川普翻臉加徵對南韓關稅至25% 青瓦台緊急回應了

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
馬斯克和瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞之間的口水戰不斷升級，馬斯克揚言，考慮收購該公司。（路透）

一言不合就收購 近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

2026-01-20 06:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿